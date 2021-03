Cele mai amuzante glume care au început să circule în mediul online după interviul acordat de prințul Harry și Meghan Markle jurnalistei Oprah Winfrey

Interviul acordat de prințul Harry și Meghan Markle jurnalistei Oprah Winfrey este unul dintre cele mai dezbătute subiecte internaționale în această perioadă. Dincolo de controversele provocate de dezvăluirile despre familia regală britanică, interviul a devenit și subiect de glume pe internet.

De la reacția Reginei Elisabeta de după publicarea discuției, până la acuzațiile de rasism la adresa familiei regale, multe teme abordate în cadrul discuției dintre celebrul cuplu și Oprah au fost speculate și transformate în glume care au devenit virale în mediul online. Nu e de mirare că până și Bernie Sanders, senatorul american, devenit la rândul său, ținta ironiilor după participarea sa la inaugurarea președintelui Joe Biden, a fost inclus în meme-urile apărute pe internet în ultimele zile.

Glume pe internet după interviul acordat de prințul Harry și Meghan Markle

Liveshot out of Buckingham Palace of the Royals watching #OprahMeghanHarry right now. pic.twitter.com/uwruMp8wlq