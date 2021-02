Cele mai tari momente cu Dustin „Screech" Diamond în „Saved by the Bell - Salvați de Clopoțel” (VIDEO)

Informație teribilă primită de fanii serialului „Salvați de Clopoțel", la începutul lunii februarie. Dustin Diamond, cunoscut pentru rolul lui Samuel „Screech" Powers, a murit luni dimineață, răpus de cancer, la vârsta de doar 44 de ani.

Deși a dispărut rapid, pentru cinefili, în special pentru cei care au urmărit serialul american, Diamond rămâne memorabil prin scenele care au scris istorie în entertainment.

Cele mai tari momente cu Screech, din serialul „Salvați de Clopoțel" (VIDEO)

4 sezoane a avut serialul de comedie „Saved By The Bell"/„Salvați de Clopoțel" în perioada 1989-1993, unul în 1993-1994 și 7 în 1994-2000. Serialul a devenit foarte popular și în România anilor '90 - începutul anilor '2000.

23 de ani avea Diamond când a încheiat filmările pentru „Salvați de Clopoțel". A început apoi o carieră de stand-up comedian și a mai bifat apariții în filme precum Made (2001), Pauly Shore Is Dead (2003), Dickie Roberts: Former Child Star (2003), Tetherball: The Movie (2010), All Wifed Out (2012) și College Fright Night (2014).

Dustin Diamond, răpus rapid de boală

Actorul în vârstă de 44 de ani fusese internat în urmă cu trei săptămâni, însă prea târziu pentru a mai fi salvat.

Potrivit TMZ, nu se știe de unde s-a localizat cancerul inițial, însă s-a metastazat în plămâni.

„Celulele canceroase s-au răspândit rapid în corpul său. Dustin nu a suferit. Suntem recunoscători că durerile i-au fost alinate”, au spus apropiații săi, potrivit variety.com.

Bărbatul ajunsese la spital cu dureri insuportabile în tot corpul, iar medicii au concluzionat că însă maladia atinsese deja stadiul 4.