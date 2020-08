Oana Radu și iubitul ei, antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu au făcut cununia civilă în cursul zilei de joi. Nunta cuplului a fost una realizată în pandemie, așa că mirii au fost nevoiți să respecte mai multe norme în vigore, la Starea Civilă. Ziua a fost cu siguranță una extrem de emoționantă pentru cântăreață, dar și pentru partenerul ei de viață.

Artista și antrenorul de fitness trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, ce a stârnit o serie de controverse la început. La vremea la care a început relația dintre cei doi, trecuseră doar câteva luni de la moartea fostului iubit al artistei. Chiar și așa însă, iubirea dintre ei pare să fi învins criticile celor din jur, iar astăzi, la aproximativ o lună de la cererea în căsătorie, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au ajuns în fața Ofițetului Stării Civile.

Oana Radu a spus „DA” și s-a căsătorit cu andrenotul de fitness

Cuplul s-a logodit în urmă cu câteva săptămâni, iar astăzi s-au bucurat și de cununia civilă. Oana Radu și Cătălin Dobrescu și-au unit destinele, iar momentul a fost importalizat și postat pe rețelele sociale.

„Sunt o femeie măritată! Te iubesc pentru totdeauna”, a scris cântăreața pe contul personal de Instagram. La cununia civilă, Oana Radu a purtat o rochie albă, scurtă cu un decolteu generos.

Actualul soț i-a schimbat viața de două ori

Cânăreața l-a cunoscut pe actualul ei soț într-un moment dificil prin care trecea. În septembrie 2019, Oana Radu a aflat că fostul ei iubit a decedat. Vedeta a povestit că timp de mai multe săptămâni a urmat o perioadă dificilă, în care nu s-a mai regăsit și lucrurile păreau că nu mai mergeau deloc în viața ei.

La avea vreme a decis să se apuce de sport, iar așa și-a cunoscut jumătatea, bărbatul care i-a schimbat în bine viața. „Eram extrem de nefericită, plină de datorii, frustrări și extrem de neserioasă cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi dau seama câte lucruri bune a trezit în mine și cât de mult m-a schimbat. M-a învățat să trăiesc sănătos și să îmi iubesc corpul. Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața! Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu”, spunea Oana Radu despre actualul ei iubit, în urmă cu mai mult timp, potrivit Cancan.ro.

Cătălin Dobrescu a fost bărbatul care a învățat-o pe Oana Radu importante lecții de viață și a ajutat-o să își prețuiască mai mult familia, dar și prietenii apropiați. „M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați. Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent. Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!”, spunea vedeta potrivit sursei citate anterior.