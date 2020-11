Celebra vedetă de la Pro TV, agresată într-un supermarket: „A fost transportată, plină de sânge și aproape leșinată la spital, unde a fost operată” (FOTO)

Un incident extrem de violet a avut loc în București. Cristina Joia, unul dintre designerii „Visuri la Cheie” a fost victima agresiunilor unei femei fruioase, ajungând direct la spital, cu nasul spart și plină de sânge.

Evenimentul neplăcut a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, într-un supermarket din Sectorul 4. Vedeta de la Pro TV i-ar fi reproșat femeii că a parcat blocând trecerea de pietoni, iar aceasta din urmă ar fi sărit la bătaie, lovind-o până când i-a spart nasul. Poliția a intervenit la fața locului.

Cristina Joia, agresată într-un supermarket din București

„La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, Secția 14 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui magazin din sectorul 4 a fost agresată o persoană. La fața locului au sosit de îndată polițiștii care au identificat o femeie care a relatat că a fost agresată fizic de o altă femeie pe care nu o cunoaște.

Persoana vătămată a fost transpotată la o unitate spitalicească pentru îngrijiri. În cauză polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului”, se arată într-un comunicat al Poliției, potrivit Click.ro.

Totodată, jurnalistul Ovidiu Oanță a distribuit povestea în mediul online, alături de o fotografie cu Joia, plină de sânge și cu nasul bandajat:

„Cristina Joia, unul dintre designerii emisiunii Visuri la cheie, a fost victima unui atac extrem de violent, petrecut ieri după-amiază, într-un magazin din Calea Șerban Vodă. O femeie căreia îi reprosase că a blocat cu mașînă o trecere de pietoni, dar și parcarea magazinului, s-a năpustit asupra realizatoarei aflată la cumpărături, pe care a lovit-o in plină figura cu un obiect tare - nu e clar dacă un "box" sau cheie - zdrobindu-i nasul și provocându-i o rana de câțiva centimetri.

Cristina Joia a fost transportată, plină de sânge și aproape leșinată, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată. Poliția a identificat agresoarea, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, însă nu îi cere socoteală, pentru că așteaptă că realizatoarea de televiziune să iasă din spital, să meargă la secția de poliție și să depună plângere penală", a scris el pe contul personal de Facebook.

Desigernul „Visuri la cheie”, primele declarații după evenimentul violent din Capitală

Cristina Joia a oferit, pentru Pro TV, mai multe detalii cu privire la atacul violent din supermarket. Vedeta povestește că a fost lovită în față cu un obiect dur, într-un mod extrem de puternic. În prezent, polițiștii au identificat-o pe atacatoare, însă nu îi pot cere socoteală, având în vedere faptul că așteaptă ca victima să iasă din spital și să depună personal plângere penală.

„M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față (...) Am o tăietură, deci de aici așa, dar este spartă piramida nazală, și-a trebuit să mă opereze de urgență pentru că în câteva ore s-ar fi necrozat țesuturile”, a explicat ea pentru sursa citată.