Celebrul actor Kirk Douglas ar fi împlinit vârsta de 104 ani. Petrecerile grandioase la care participa începând cu cea de-a 100-a aniversare

Celebrul actor Kirk Douglas ar fi împlinit miercuri, 9 decembrie, 104 ani. Acesta a decedat pe data de 2 februarie, după ce a devenit cel mai longeviv actor. Fiul său, cunoscutul actor Michael Douglas a povestit că i-a organizat tatălui său niște petreceri grandioase începând cu cea de-a 100-a aniversare.

Kirk Douglas, legendarul interpret al lui Spartacus și unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit în februarie la vârsta de 103 ani.

Actorul Bob Hope deținea anterior recordul de longevitate, însă acesta a murit în 2003, la aproape două luni după ce împlinise 100 de ani. În ceea ce privește actrițele, Luise Rainer, recompensată cu două premii Oscar, a trăit 104 ani, până în decembrie 2014, în timp ce starul filmului „Pe aripile vântului” Olivia de Havilland este încă în viață, la 103 ani.

Kirk Douglas s-a născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, A jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat „Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers”.

S-a remarcat apoi în filme precum „Gunfight at the O.K. Coral”, „Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave” şi „Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow”.

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Van Gogh/ Lust for Life”, „Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful” şi „Champion”.

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din „Illusion” (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian. Kirk Douglas este și scriitor, având la activ mai multe romane și volume de memorii.

Pe de altă parte, Olivia de Havilland, actriță premiată cu Oscar și cunoscută mai ales pentru rolul din filmul „Pe aripile vântului”, a murit la rândul ei în acest an la Paris, la vârsta de 104 ani.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...