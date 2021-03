Ceremonia premiilor Grammy 2021: Taylor Swift, Beyonce și Billie Eilish, marile câștigătoare ale galei de la Los Angeles (VIDEO)

Cântărețele Taylor Swift, Beyonce și Billie Eilish au dominat, duminică, cea de-a 63-a gală a premiilor Grammy, adjudecând principalele trofee ale serii. Taylor Swift a primit premiul pentru cel mai bun album pentru "Folklore", albumul pe care l-a îmnegistrat în perioada de lockdown. Beyonce a fost recompensată cu patru trofee, printre care unul pentru cel mai bun videoclip, în timp ce Billie Eilish a obținut premiul pentru pentru înregistrarea anului, cu piesa ”Everything I Wanted".

A 63-a gală a premiilor Grammy și-a desemnat câștigătorii

La 31 de ani, Taylor Swift a devenit prima femeie care a câştigat de trei ori premiul Grammy pentru cel mai bun album. La această performanță au mai ajuns până acum muzicieni precum Stevie Wonder, Frank Sinatra sau Paul Simon, informează rollingstone.com.

Totodată, Beyonce a devenit cea mai premiată femeie din istoria Grammy, având acum 28 de trofee în palmares. Ea a primit duminică premiile pentru cea mai bună interpretare R&B ("Black Parade"), cel mai bun videoclip ("Brown Skin Girl"), cea mai bună piesă rap şi cea mai bună interpretare rap, pentru piesa "Savage", în colaborare cu Megan Thee Stallion.

Ceremonia de duminică, prezentată de Trevor Noah, s-a desfășurat în format hibrid, având în egală măsură reprezentații live și momente înregistrate.

Gala a avut loc la Los Angeles, atât în interior cât şi în aer liber.

Ceremonia premiilor Grammy 2021: Taylor Swift, Beyonce și Billie Eilish, marile câștigătoare ale galei de la Los Angeles

Puțini știu acest lucru. Ce este categoria B1 la permisul auto. Ce poți conduce cu ea în 2021

Iată, mai jos, lista câștigătorilor:

Înregistrarea anului: Billie Eilish, “Everything I Wanted”

Albumul anului: Taylor Swift, Folklore

Cea mai bună interpretare R&B: Beyoncé, “Black Parade”

Cel mai bun album pop vocal: Dua Lipa, Future Nostalgia

Cea mai bună piesă rap: Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, “Savage”

Piesa anului: H.E.R., “I Can’t Breathe”

Cel mai bun album latin pop sau urban: Bad Bunny, YHLQMDLG

Cea mai bună interpretare pop solo:Harry Styles, “Watermelon Sugar”

Cel mai bun album country: Miranda Lambert, Wildcard

Cel mai bun nou artist: Megan Thee Stallion

Producătorul anului non-classical: Andrew Watt

Cea mai bună piesă country: The Highwomen, “Crowded Table”

Cea mai bună interpretare coountry duo/grup: Dan + Shay & Justin Bieber, “10,000 Hours”

Cea mai bună interpretare country solo: Vince Gill, When My Amy Prays

Cel mai bun album rock: The Strokes, The New Abnormal

Cea mai bună piesă rock: Brittany Howard, “Stay High”

Cea mai bună interpretare metal: Body Count, “Bum-Rush”

Cea mai bună interpretare rock: Fiona Apple, “Shameika”

Cel mai bun album rap: Nas, King’s Disease

Cea mai bună interpretare rap: Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, “Savage”

Cel mai bun album pop vocal tradițional: James Taylor, American Standard

Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Lady Gaga with Ariana Grande, “Rain on Me”

Cel mai bun album R&B: John Legend, Bigger Love

Cea mai bună piesă R&B: Robert Glasper featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello, “Better Than I Imagined”

Cel mai bun album latin jazz: Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra, Four Questions

Cel mai bun album jazz instrumental: Chick Corea, Christian McBride and Brian Blade, Trilogy 2

Cel mai bun album vocal jazz: Kurt Elling Featuring Danilo Pérez, Secrets Are the Best Stories

Cel mai bun album de muzică pentru copii: Joanie Leeds, All the Ladies

Cel mai bun album reggae: Toots and the Maytals, Got to Be Tough

Cel mai bun album folk: Gillian Welch and David Rawlings, All the Good Times