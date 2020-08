Cezar Ouatu, din nou pe micile ecrane. „Este o ocazie senzațională să redevin cum eram odată”

Cezar Ouatu revine pe micile ecrane, dar nu într-o emisiune difuzată de Antena 1, așa cum poate mulți s-ar fi așteptat. Artistul a ales să meargă la postul concurent, Pro TV, și să participe la show-ul "Ferma", emisiunea cu Mihaela Rădulescu gazdă și un mare premiu de 50.000 de euro în joc. Cezar Ouatu descrie participarea lui la „Ferma” ca pe o provocare și că o să îi facă bine să se întparcă la origini.

Cezar Ouatu, despre participarea la „Ferma”

Acesta a povestiti despre decizia de a participa la aceast show TV într-un interviu acordat pentru unica.ro. Cezar Oatu vede participarea lui la „Ferma” ca pe o provocare și a mărturisit că nici nu a stat pe gânduri atunci când a fost sunat. Pe lângă toate acestea, artistul își dorește să se detașeze de tehnologie și să redevină mai „spartan”.

„Provocarea a fost acceptată din start, încă de când am primit telefonul. În primul rând, în ultimii ani, începând de la Eurovision încoace, au fost provocări acceptate. În plus, îmi doream să fi făcut armata și cum nu am apucat, așadar este o ocazie senzațională să redevin cum eram odată, la începuturile mele, mai spartan, detașat de tot ce înseamnă tehnologie și să revin la origini. Cred că acest experiment te călește foarte mult și te face să te redescoperi așa cum suntem, fără tehnologizare”, a mărturisit Cezar Oatu pentru sursa citată mai sus.

Cezar Ouatu şi-a început cariera în show-ul de divertisment din televiziune la Antena 1. A participat la mai multe ediţii "Te cunosc de undeva", dar şi la alte emisiuni. A părut des şi ca invitat în talk-show-uri de la Antena 1.

16 noi concurenți cunoscuți vor participa la „Ferma”

Show-ul Ferma, transmis de Pro TV, va începe curând, iar alături de Cezar Oatu vor mai participa și alți concurenți cunoscuți, printre care se numără Anna Lesko, Octavian Ciovică și Alina Pușcău. Anna Lesko și Octavian Ciovică vor face parte din echipa „sătenilor”, iar Cezar Ouatu și Alina Pușcău din cea a "orășenilor".

16 noi concurenți se pregătesc de începerea filmărilor și de trecerea la o experiență cu multe lipsuri față de viața lor de zi cu zi.

„Noul sezon va aduce față în față două mentalități: orășeni și săteni. Fiecare vedetă a optat pentru grupul care i se potrivește, cel mai bine, stilului de viață pe care l-a avut și care i-a format valorile.

Probele fizice vor fi mai intense, iar psihicul concurenților va fi testat prin încercările la care vor fi supuși de-a lungul zilelor petrecute în Fermă", spun cei de la Pro TV.