Cezar Ouatu este în doliu. Artistul și-a pierdut fratele: ”S-a dus astăzi lângă tata”

Cezar Ouatu și familia lui trec prin clipe extrem de grele. Fratele artistului, Theodor, s-a stins din viață în acest weenkend, iar interpretul este cel care a făcut anunțul trist.



A murit fratele lui Cezar Ouatu

Interpretul a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare alături de fratele său, menționând cu această ocazie că-l va iubi oriunde s-ar afla. Vestea tristă l-a îngenuncheat pe faimosul cântăreț, care era foarte apropiat de acesta, în ciuda faptului că erau frați doar de tată.

Trupul neînsuflețit al lui Theodor Ouatu a fost deja depus la capela Cimitirului Bolovani Ploiești, cei care l-au cunoscut putând să-i aducă un ultim omagiu înainte de a fi condus pe ultimul drum. Cezar Oautu este extrem de trist, pierderea fratelui fiind un moment dureros.

Deși a dezvăluit când va fi înmormântat fratele lui, Cezar nu a vorbit nimic despre cauza morții bărbatului, preferând să păstreze discreția.

„O zi grea pentru mine… Fratele meu iubit, cu ochii blânzi s-a dus astăzi lângă tatăl meu!!! Prea devreme, iubirea mea!!! Te iubesc oriunde ai fi fratele meu !!! Tăticul nostru te așteaptă sus!! Sunt trist rău!!!

Pentru toți cei care vor să depună o lumânare și l-au iubit, Ouatu Theodor va fi depus la capela Cimitirului Bolovani Ploiești!!!”, a scris Cezar Ouatu pe pagina sa de Facebook.

De-a lungul vieții sale, Theodor a urmat Academia Forțelor Aeriente ”Henri Coandă” din Brașov, și a practicat Aikido.

Tatăl lui Cezar Ouatu a murit când artistul se afla pe scenă

În urmă cu ceva timp, Cezar Ouatu a povestit momentul care l-a marcat pentru totdeauna. Se afla pe scenă, locul pentru care a luptat să ajungă întotdeauna, moment în care a primit un mesaj în care scria că tatăl său a încetat din viaţă. Vestea a fost una tragică, zdruncinându-l din temelii pe artist, chiar şi în prezent fiindu-i foarte greu să vorbească despre acest subiect.

”Eram în Germania, pe scenă. Am primit un SMS, am deschis telefonul și am citit: „Cezar, suntem la Filarmonică. Florin a murit'…nu vreau să continui, mereu mă ia cu…A fost tragic, L-am lăsat zâmbind la un festival de jazz…Trecerea asta e cumplită, cu toată filosofia de pe lumea asta, că spiritul rămâne. Când se duce materia, crede-mă, simți nevoia să te înțepe barba aia a lui, să te îmbrățișeze…", a declarat Cezar în urmă cu ceva timp.