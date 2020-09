Charlie Sheen împlinește 55 de ani. De la unul dintre cei mai promițători tineri actori, la probleme cu legea și diagnosticul de SIDA

Născut pe 3 septembrie 1965, la New York, Charlie Sheen este fiu unor artişti de succes şi părea predestinat pentru acelaşi lucru. Pe numele său real, Carlos Irwin Estévez, având descendenţă hispanică, actorul american a debutat la doar 9 ani într-un film produs de tatăl său, cunoscutul actor Martin Sheen.

Charlie Sheen este cunoscut îndeosebi pentru rolurile sale din Spin City, Two and a half Men și Anger Management. În anul 2010 Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor TV, încasând 1,8 milioane USD pentru fiecare episod din seria „Doi bărbați și jumătate” („Two and a Half Men”).



În viața personală Charlie Sheen a avut mai multe probleme datorită consumului de alcool și stupefiante dar și datorită violenței domestice, în 7 martie 2011 fiind concediat de CBS și Warner Bros din serialul „Two and a Half Men”.

Scandalurile din viaţa lui Charlie Sheen

1990: Sheen iese dintr-un centru de dezintoxicare Santa Monica, California, unde a petrecut aproape o lună pentru a-și trata dependența de alcool. În același an, logodna sa cu actrița Kelly Preston s-a încheiat după ce au apărut informații că aceasta a fost împușcată accidental în braț în timp ce se afla în casa pe care o împărțea cu Sheen.



1995: Sheen este martor în procesul lui Heidi Fleiss, „Matroana Hollywoodului”, unde mărturisește că a plătit peste 50.000 de dolari pentru servicii oferite de zeci de angajați ai acesteia. În timpul procesului a spus că preferă tipul de femeie ”majoretă”.

1996: Sheen este arestat și acuzat de asalt asupra fostei sale iubite, Brittany Ashland. Un an mai târziu este condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

1998: Tatăl actorul, Martin Sheen, îl convinge, în mai, să se interneze din nou la reabilitare, după o supradoză aproape fatală de droguri. Mai târziu, în aceeași lună, tânărul Sheen este obligat să revină la dezintoxicare, după ce a fost oprit de poliția din Los Angeles și găsit sub influența stupefiantelor.

2006: Sheen și a doua sa soție, Denise Richards, anunță că divorțează, chiar din prima lună a anului. În timpul unei dispute pentru custodia copiilor, actrița susține că a fost abuzată fizic și verbal și că a amenințat-o că o va ucide.



2009: Sheen este arestat în 25 decembrie la Aspen, Colorado, după o ceartă cu soția sa de la acea oră, Brooke Mueller. Acuzațiile care i s-au adus erau de atac de gradul al doilea, amenințări și violență domestică.

2010: În februarie, Sheen se internează din nou la dezintoxicare. În august, Sheen pledează vinovat în ceea ce privesc acuzațiile care i s-au în incidentul de la Crăciun și cere să-și petreacă 30 de zile la reabilitare, ca parte a unei înțelegeri. Judecătorul îl condamnă pe actor la închisoare cu suspendare timp de trei luni și îl obligă să facă 36 de ore de consiliere pentru violența în familie. În noiembrie, Charlie Sheen este spitalizat din motive medicale după ce a fost găsit umblând gol și drogat în hotelul în care era cazat. „Ce putem determina este că Charlie a avut o reacție alergică adversă la unele medicamente și a fost dus la spital”.

Femeile din viaţa lui Charlie Sheen

Viaţa sentimentală a lui Charlie Sheen a fost la fel de tumultoasă ca întreaga sa existenţă. Femeile au roit în jurul lui, dar în general nu au stat mult. Temperamentul actorului

În anii '80, Charlie Sheen a fost împreună cu Robin Wright. Din 1984 până în 1986 actorul a avut o relaţie cu Paula Profitt, care i-a dăruit promul copil. A urmat apoi Dolly Fox, de care s-a despartit în 1987.



O altă celebritate care i-a fost iubită şi chiar logodnică lui Sheen e Kelly Preston. Relaţia lor a durat în jur de trei ani, spre deosebire de câteva luni cât a stat cu următoarele iubite - Heidi Fleiss, Tracy Richman şi Cathy St. George.

În 1990, actorul a inceput o relatie cu Ginger Lynn, iar apoi la braţul sau au fost văzute Stephanie Seymour si Heather Hunter.



Cu Donna Peele părea să fie treabă serioasă, cei doi ajungând în faţa altarului, dar căsnicia lor nu a durat foarte mult timp. Charlie Sheen si-a căutat apoi fericirea alături de Brittany Ashland, Tabitha Stevens si Tara Phillips.

A testat apele şi cu Summer Altice, iar apoi a mai încercat o căsnicie cu Denise Richards. Cu a doua nevastă a stat din 2002 până în 2006 şi au făcut doi copii.

Cum se spune că a treia oară e cu noroc, actorul s-a căsătorit cu Brooke Mueller în 2008. Şi părea că va ţine. Brooke i-a dăruit şi ea doi băieţi gemeni. Simt că aceasta este prima mea căsnicie adevărată, mărturisea Sheen prietenilor.

Numai că în 2011 cănicia lor a luat sfârşit pe fondul violenţelor dometice, actorul ajungând chiar la închisoare pentru scurt timp.

Charlie Sheen şi-a căutat apoi consolarea în bratele altor femei, printre care Bree Olson, Natalie Kenly si Georgia Jones.

De altfel, starul cunoscut pentru viața sa sexuală activă, s-a lăudat că a făcut sex cu peste 5000 de femei…

Lupta cu SIDA



Deşi diagnosticat în 2011 cu SIDA, actorul a ţinut acest lucru secret până în 2015, când a recunoscut în cadrul emisiunii „Today“, de pe postul american NBC.

„În ziua în care am fost diagnosticat, am vrut imediat să înghit un glonț”, a spus actorul despre momentul în care a aflat că are această boală.

„Însă mama mea era acolo și nu am vrut să fac acest lucru în preajma ei sau să o las în postura de a curăța acea mizerie. Apoi, s-a întâmplat altceva. Ei mi-au dat un pumn de pastile și mi-au spus să merg acasă și că o să continui să trăiesc”, a povestit Sheen, citat de Agerpres.

Actorul a dezvăluit că a ajuns în pragul demenţei din cauza tratamentului tradiţional împotriva HIV, de care s-a vindecat după ce i-a fost administrat un medicament experimental, potrivit „Variety“.



Actorul le-a mulţumit reprezentanţilor companiei de biotehnologie CytoDyn din Vancouver, care l-au convins să urmeze un tratament experimental, despre care spune că l-a vindecat de SIDA la sfârşitul anului 2015 şi care nu a avut efecte secundare asupra sănătăţii sale.