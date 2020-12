Christina Aguilera a împlinit 40 de ani. Cum a devenit celebră câștigătoarea premiilor Grammy

Christina Aguilera a împlinit, vineri, vârsta de 40 de ani, iar anul acesta se împlinesc 21 de ani de la lansarea albumul ei de debut.

Născută la data de 18 decembrie 1980 în Staten Island, New York, aceasta început să cânte de mic copil.

Artista a început să cunoască succesul odată cu albumul de debut din 1999, care ii poarta numele, potrivit radarmedia.ro.

''Au trecut 20 de ani de la lansarea primului meu album așa că am multe motive să fiu recunoscătoare și multe de celebrat!”, a mărturisit solista, anul trecut.

„Era pur și simplu pregătită. Făcea tot, adică muncea foarte mult”, își amintește artista.

„Am muncit întreaga mea viață, deci … să reflectez asupra acelei perioade și să fiu aici în prezent, ca femeie, atât de sigură pe mine și cu doi copii care mă privesc de acasă, este un sentiment foarte fericit!”, mărturisește artista.

Christina Aguilera împlinește 40 de ani

La ediţia cu numărul 49 a premiilor Grammy, aceasta a câştigat un premiu Grammy pentru Cea mai bună voce pop feminină pentru piesa "Ain't no other man".

Nu numai că a avut succes în domeniul muzical dar a ocupat și locul 19 în topul celor mai bogate femei din televiziune în ianuarie 2007, realizat de revista Forbes.

Johnny Gran, primarul Hollywood-ului a anunţat că, în anul 2008 Aguilera va primi o stea pe strada Hollywood Walk of Fame, alături de Ricky Martin, Duran Duran, Tim Robbins, Cate Blanchett, Angela Bassett, Howie Mandel şi George Harrison.

Christina a jucat într-un singur episod din Beverly Hills, 90210 şi a fost gazda unui episod al emisiunii Saturdy Night Live în anul 2004.

Aceasta a fost coloana sonoră pentru mai multe filme de la Hollywood, precum Mulan, muzicalul câştigător al unui Oscar: Moulin Rouge!.

Artista a făcut parte și din campanii caritabile

Ea a semnat o scrisoare de la organizaţia PETA spre guvernul sud-coreean, cerând oprirea eutanasierii animalelor în scopuri gastronomice.

Artista ia parte în lupta împotriva SIDA, participând la “SIDA Project Angeles’Artists Against SIDA:”What’s Going On?”. În anul 2004 Aguilera a devenit noua reprezentantă a companiei MAC şi purtătorul de cuvânt pentru MAC SIDA Fund.

În noiembrie 2005, toate darurile primite cadou la propria nuntă au fost donate pe teritoriul devastat de uraganul Katrina.

Aceasta a fost implicată și în cinematografie, cu productia ‘Burlesque’, in 2010, iar la 1 an distanta a devenit unul dintre juratii de la The Voice.

Christina Aguilera s-a implicat in actiuni caritabile prin sponsorizarea si sustinerea a diverse organizatii care lupta impotriva SIDA, cancerului si pentru drepturile femeilor, animalelor.

Piesele „Genie in A Bottle”, „What a Girl Wants” si „Come on Over” au castigat primul loc in top Billboard Hot 100.