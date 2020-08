Cristina Ich, vacanță cu perfuzii. Cum a ajuns iubita lui Pițurcă Junior să nu se mai poată țină pe picioare (VIDEO)

Cristina Ich, iubita lui Pițurcă Junior, a avut parte de cea mai groaznică vacanță din viața ei, din cauza unor probleme de sănătate. Fotomodelul, nu s-a putut bucura de vacanța din Mykonos, Grecia, alături de iubitul ei și prieteni, pentru că a fost nevoită să facă perfuzii pentru a se pune pe picioare.

Probleme de sănătate ale Cristinei Ich au început înainte să plece în vacanță

Frumoasa brunetă a povestit prin ce a trecut într-un Instastory și a mărturisit că, deși starea ei de sănătate s-a ameliorat, încă nu și-a revenit complet.

"Am crezut că mor, credeți-mă ca pentru prima dată eu am crezut că mor. Mai am două zile de perfuzii, mă simt mai bine, adică pot să merg în sfârșit. Mi-a fost foarte rău, nu vreți să știți. Din vacanță m-a luat, nu mă simțeam bine deja de când am plecta de acasă, am crezut că e de la oboseală", a povestit bruneta.

Ce diagnostic a primit Cristuna Ich

În timpul vacanței, influencerița a publicat o fotografie de pe patul de spital, cu o branulă în mână și cu diagnosticul pe care medicii i l-au pus: anemie. Mai mult, ea i-a trasnmis un mesaj și Ancăi Serea, care a ajunss și ea la spital în urmă cu câteva săptămâni cu o problemă similară: "Anca Sîna Serea, nu esti singură", a scris Cristina Ich pe fotografia din spital.

Ce simptome a avut Cristina Ich

Fotomodelul a mărturisit că 5 zile a fost țintuită la pat din cauza anemiei severe, a fost ținutită la pat 5 zile, timp în care medicii i-au administrat câte 3 perfuzii pe zi.

"Credeți-mă că lipsa de calciu și de fier te termină...Nu aveam putere să mă mișc de la toaletă până în cameră...Am dormit 5 zile încontinuu în vacanță, nu mă puteam ridica din pat, palpitații, senzație de nod în gât, amorțeală, nu mi-ami imaginat că lipsa de calciu, magneziu, fier te poate termina în halul asta...Credeți-mă nu poți să stai în picioare. Gandiți-vă că nu sunt bine nici acum după 3 perfuzii pe zi, tot mai am stare de amorțeală, mai văd puțin negru în fața ochiior dacă fac efort, frisoane, oricât de cald ar fi afară. Credeam că am făcut un soi de depresie pentru că îmi curgeau lacrimile, îmi era atât de rău încât începeam să plâng, dar era tot de la lipsa de magneziu fier potasiu. Eram la pământ cu taote. Tensiunea mică, pulsul mare, aveam inima în gât, clar nu era atac de panică...", a povestit iubita lui Alex Pițurcă.

Cine este Cristina Ich

Cristina Ich este una dintre cele cunoscute prezențe mondente din showbiz-ul românesc. Numită și „Angelina Jolie de România”, vedeta, extrem de frumoasă, a fost adesea acuzată că ar fi apelat la ajutorul operațiilor estetice pentru a-și accentua frumusețea și că nu ar fi reușit niciodată să arate atât de bine doar în mod natural.

Cristina are de câtiva ani o relație cu Alex Pițurcă, din care s-a născut micuțul Noah, care va împlini un an la sfârșitul acestui an și care îi seamănă leit vedetei. Frumoasa brunetă a anunțat în vara anului trecut că este însărcinată. Ich a postat la acel moment un mesaj emoționant pe contul de Instagram, în care i se putea observa burtica de gravidă, iar fotografie a fost însoțită de mesajul.

„Sunt un copil care vă spune că va avea un copil și nu pentru că voiam să spun, ci pentru că am fost constrânsă de cei din jur, iar unii dintre voi ați fost martori la acest lucru. Am să depun tot efortul din lume pentru asta și da… este băiat.” a scris la vreme respectivă Cristina pe pagina personală.