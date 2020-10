Cine a fost Eddie Van Halen, chitaristul legendar care a murit de cancer (VIDEO)

Legendarul chitarist Eddie Van Halen și cofondator a trupei care-i poartă numele a murit marți, după o lungă luptă cu cancerul. Acesta și-a dat ultima suflare, la doar 65 de ani, la Spitalul St. John's din Santa Monica, unde i-au fost alături soția, Janie, împreună cu fiul lor, Wolfgang, fosta soție, Valerie Bertinelli și Alex, fratele și bateristul lui Eddie.

Legendary guitarist Eddie Van Halen, whose band helped define the rock genre from the late 1970s through much of the 1980s, died following a bout with cancer, his son said. He was 65. https://t.co/5OhVW1fSBx