Cine a fost Mihai Puiu Maximilian, cel de-al doilea soț al Stelei Popescu și marea iubire a actriței

Au trecut trei ani de la moartea Stelei Popescu, dar publicul nu a uitat-o, la fel și familia. Celebra actriță a lăsat în urma sa, pe lângă momentele memorabile în teatru și televiziune, și o poveste de dragoste cum nu sunt multe. A fost căsătorită de două ori, a doua oară, cu Mihai „Puiu“ Maximilian, fiind cea care i-a adus fericirea supremă.

Cine a fost Mihai Puiu Maximilian, al doilea soț al actriței Stela Popescu

"Între noi a fost mai mult decât o căsătorie", spunea Stela Popescu.

"Ştiu că se spune de suflete pereche , dar e adevărat. El nu se culca până nu veneam eu, indiferent la ce oră. Şi se trezea devreme. Lucra dimineaţa, la 6.30 îi duceam cafeaua şi nu mai intrăm acolo să-l întrerup", mai povestea aceasta.

La cunoscut pe Puiu Maximilian în 1969, în timpul unei colaborări la Revista Românească care se afla sub condeiul acestuia.

Câteva luni mai târziu, anunţă divorţul de Dan Puican şi se căsătoreşte cu cel pe care îl iubeşte mai mult decât şi-ar fi închipuit vreodată.

"Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ "călare" pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere. Ca iubit era un bărbat pudic, delicat. Îmi spunea "te iubesc" din privire. Lucrurile astea îmi e greu să le spun…Îmi spunea: "Tu eşti norocul meu!”. Decât să moară, mai bine se încurca cu una de 20 de ani şi plecă în lume. Aş fi acceptat. Pentru el aş fi acceptat acest lucru", povestea Stela Popescu, potrivit a1.ro.

Tot actrița povestea într-un interviu că s-au cunoscut când ea avea 33 ani și Puiu Maximilian 35 și că a impresionat-o cu inteligența lui, cu faptul că îi inspira încredere și că avea simțul umorului foarte dezvoltat:

”Când ne-am cunoscut, eu aveam 33 de ani, iar Mihai 35 de ani. Dragostea este o chimie inexplicabilă, dar pot spune că era teribil de inteligent, îmi inspira încredere şi avea un simţ al umorului foarte dezvoltat. La început a fost şi puţin introvertit şi mai tăcut, dar cu timpul a ajuns să vorbească mai mult ca mine.“

Au călătorit împreună în toată Europa. La jumătatea anilor 70 au înfiat o nepoată de-a soțului, în vârstă de 16 ani, Doina Maximilian., iar în 1998 Puiu Maximilian a decedat fiind răpus de cancer.

A fost dragoste la prima vedere, iar după o căsnicie de trei decenii şi 19 ani de la moartea umoristului, cei doi s-au „îmbrăţişat pentru eternitate“.

3 ani de la moartea Stelei Popescu

Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe a teatrului românesc și una dintre cele mai plăcute prezențe ale cinematografiei noastre, s-a stins din viață în urmă cu trei ani. Artista a suferit un accident vascular, în timp ce se afla singură acasă și a fost găsită fără suflare, după 12 ore de la deces, de fiica sa.

Invitată la Gala Femeilor de Succes, Stela Popescu a urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul pentru activitatea impresionantă pe care a avut-o de-a lungul zecilor de ani de carieră ca actriță.

Acolo, însă, a povestit unul dintre prezentatorii evenimentului, Stelei i s-a făcut rău şi a scăpat premiul din mână. Totul s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte să moară, iar cei prezenţi cred este posibil ca atunci să fi suferit un accident vascular.

Deşi părea că şi-a revenit şi a mers alături de prieteni şi colegi la masă, se pare că lucrurile n-au stat chiar aşa. La doar câteva ore, Stela Popescu a fost găsită fără suflare în holul casei sale.