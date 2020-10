Cine este Adrian Brâncoveanu, noul iubit al Andreei Marin. Ce avere are consulul României în Libia

Andreea Marin și-a găsit fericirea în brațele lui Adrian Brâncoveanu, după trei divorțuri dureroase. Fosta "Zână a surprizelor" trăiește o frumoasă poveste de dragoste, de aproape patru ani, însă preferă să fie discretă cu detaliile.



Cine este Adrian Brâncoveanu, iubitul Andreei Marin

Adrian Ionuț Brâncoveanu s-a născut în 1985, la Focșani, unde părinții lui dețin mai multe proprietăți, printre care și o casă cu vie și livadă. Lucrează în Ministerul Afacerilor Externe și a fost consul la Tripoli, Libia, însă din cauza situației tensionate din Libia, a locuit o perioadă în Tunisia.

Ce avere are iubitul "Zânei"

Potrivit informatiilor din biografia profesionala, inainte de a fi consul, iubitul Andreei Marin a fost referent principal în MAE si viceconsul la Damasc. Apoi a deținut o firmă pe care a închis-o în anul 2007.

În conturi ar avea în jur de 40.000 de dolari, pe lângă două apartamente în București și două mașini, potrivit declarației de avere, scrie vedeteblog.com.

Vedeta de la "Suprize, Surprize" și-a găsit liniștea lângă Brâncoveanu

Chiar dacă atunci când s-au cunoscut el era consulul României în Libia, și timp de doi ani au trăit o relație la distanță, cei doi îndrăgostiți n-au lăsat greutățile să-i despartă.

Bruneta a declarat că și-a găsit jumătatea și sprijinul de care avea nevoie în brațele acestuia.



„E o relaţie frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relaţie constructivă, plină de iubire. E discret. Am învăţat în timp că e mai bine aşa. Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere. E o relaţie mai profundă. Suntem un cuplu ce trăieşte o relaţie elegantă. Suportul constant pe care îl simt din partea lui, dragostea, bineînțeles, faptul că simt că am un adevărat partener și un prieten. Dar admir și calitățile lui ce țin de profesie, ne asemănăm, construim amândoi pe calea dreaptă, fără abaterile dorite de alții, fără a ne lăsa trași de val înapoi. Îndrăznim mereu mai mult, cu credință. În Campania Prețuieste Viața, din aceste luni de pandemie, mi-a fost sprijin și am adunat împreună ajutoare, donații, am fost în convoaiele umanitare, muncind voluntar, umăr lângă umăr”, a spus Andreea Marin într-un interviu pentru Unica.

Andreea Marin a fost căsătorită cu Cristian Gheorghiță, din 1995, apoi cu Ştefan Bănică Jr. din 2006. Mai apoi a devenit soția fizioterapeutului turc Tuncay Ozturk, însă s-a ajuns la divorț.cu bărbatul cu 10 ani mai tânăr decât ea.