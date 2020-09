Cine este Adrian Guțilă, tatăl Danei Budeanu

Dana Budeanu, cunoscuta creatoare de modă, este fiica lui Adrian Guțilă și a arhitectei Lucreția Guțilă. Vedeta este cunoscută în mediul online pentru sfaturile vestimenatre pe care le oferă, iar mai nou se ocupă și cu politica, atât în mediul online, cât și la diferite apariții TV.

Recent, Dana Budeanu a surprins întreaga țară, când a început să plângă în direct, în timpul unei emisiunii TV. Creatoarea de modă a discutat printre altele despre tatăl ei, în prezent în vârstă de 88 de ani, așa cum a precizat chiar ea.

Adrian Guțilă este tatăl Danei Budeanu

Deși se prezintă cu numele fostului soț, Radu Budeanu, chiar dacă sunt divorțați de câțiva ani buni, înainte de nuntă, celebra creatoare de modă era Dana Guțilă.

Potrivit celor de la Impact.ro, tatăl creatoarei Dana Budeanu a fost asociat într-o firmă, în care numele său apare într-un raport de dare de mită. În același raport apar mai multe companii de energie la nivel global.

Pe lista companiilor care au făcut afaceri cu Irak-ul la vremea respectivă, se numără mai multe companii mari din România, precum Rompetrol, Bulf Oil și Hash Ro Shipping Oil SRL, care au achiziționat țiței irakian.

Pe aceeași lista sunt trecute, potrivit sursei citate și companiile care au livrat echipamente și au prestat servicii în domeniul petrolier, dintre acestea făcând parte Upetrom 1 Mai Ploiești, UPET Târgoviște, PCC Sterom Câmpina, Romtek Special Industries, Petrotub Român, Black Sea Technochim, Electronum, General Turbo, Sancamex, scrie cursa citată mai sus.

Dana Budeanu A IZBUCNIT ÎN LACRIMI în direct la TV. ULUITOR, ce s-a întâmplat

Dana Budeanu, în lacrimi la TV

Recent, celebrul desginer a fost văzută într-o ipostază mai puțin obișnuită. Deși părea o fire dură în mediul online, Dana Budeanu a început să plângă în direct, în timpul unei emisiuni TV.

„Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Da – aici o să creadă că nu știu ce, că spun eu de Gabi – Gabi are o obsesie reală. Gabriela Firea are o obsesie cu bătrânii. De aia a făcut... Ea are o chestie, nu știu. Și eu am, pentru că tatăl meu are 88 de ani, este neobișnuită diferența între mine și el – neobișnuită, mă rog – și nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine în toate cele, dar am o sensibilitate. Eu nu suport, nu pot pur și simplu să văd pe stradă oameni în vârstă acum cu măști, care abia merg și care sunt atât de batjocoriți”, a spus Dana Budeanu, la Antena 3.

Întrebată de ce lăcrimează în timp ce vorbește despre acest subiect, ea susținea că nu plânge și a insistat că este „foarte ok”. Întrebată dacă este „ok” să și lăcrimăm din când în când, Dana Budeanu a răspuns: „Nu, este ok să facem caterincă acum, gata! Suntem bine. M-am gândit la tata, atât. La tata, când l-am văzut prima dată cu mască, în fața casei. Pentru mine a fost, nu știu, arăta ca un bolnav, nu știu, dar vreau să vorbim despre altceva. Înțeleg perioada, o înțeleg, nu sunt... eu sunt mai refractară, așa, dar mă limitez. Sunt eu refractară, nu recomand să fim toți refractari. Fiecare alege să trăiască cum vrea, dar nu suport bătaia de joc la adresa bătrânilor, nu pot, a persoanelor în vârstă! Eu cred că o nație care nu își respectă bătrânii este zero. Am locuit peste sașe ani în Marea Britanie, unde acea nație are un cult pentru cei în vârstă. Nu îi respectă, îi adoră, în venerează, îi protejează. Este pur și simplu un semn de civilizație. Noi suntem de fapt bătrânii pe care îi avem. Bătrânii au trecut prin foarte multe lucruri. Sunt unii, cum e tata, care a prins războiul, sunt mulți care au trecut, pe lângă cei 50 de ani de comunism etc”, a declarat Dana Budeanu.