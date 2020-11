Cine este bărbatul care a iubit-o pe Delia în secret. Celebrul artist român a dezvăluit totul la TV: „Eu o duceam în fiecare zi acasă / O făceam să râdă”

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din România, iar dragostea pare să se fi ținut scai de ea încă din adolescență. Recent, un celebru artist din țara noastră a mărturisit că ar fi fost îndrăgostit de ea, în vremea în care erau colegi de liceu.

Ciupi de la Mandinga, căci despre el este vorba, a dezvăluit că a fost îndrăgostit de frumoasa blondă în adolescență, pe vremea când erau colegi de liceu. Artistul, Ciupitu Marius Adrian, pe numele său real, i-a pregătit o surpriză de proporții vedetei, în următoarea ediție iUmor.

Bărbatul care a iubit-o în secret pe Delia

Ciupi de la Mandinga urmează să urce pe scena iUmor, iar înainte de marea apariție în fața celor trei jurați, el a mărturisit în fața camerelor un secret:

„Eu şi Delia am fost colegi de liceu, de fapt, din clasa a VII-a până într-a XII-a. Eu o duceam în fiecare zi acasă de la şcoală pe Delia şi o făceam să râdă, dar ea… nimic! Am emoţii, pentru că nu ştiu cum vor reacţiona cei trei, dar sper că au simţul umorului. Vă jur că în viaţa mea nu am fost atât de răutăcios cu nimeni, eu sunt glumeţ de obicei, mai ales că fac parte dintr-o trupă cu sânge caliente!”, a declarat artistul înainte să urce pe scenă, potrivit Viva.