Cine este Bart Conner, soțul Nadiei Comăneci. Acesta a jucat alături de actori celebri

Nadia Comăneci și Bart Conner, în vârstă de 62 de ani s-au cunoscut la concursurile de gimnastică, ambii fiind campioni olimpici. Legatura dintre aceștia s-a creat după ce fosta gimnastă a ajuns in America, in decembrie 1989.

Cine este Bart Corner

Bart Corner a câștigat două medalii de aur la Olimpiada din 1984, iar pe Twitter se descrie drept „Tatăl lui Dylan, soțul Nadiei și… aproape uitat, gimnast medaliat olimpic cu aur”.

Cei doi sunt căsătoriți de 22 de ani și au împreună un băiat pe nume Dylan Paul Conner, născut pe 3 iunie 2006.

Nadia și Bart s-au logodit în 1994, apoi au facut nunta mare la Bucuresti, în 1996. După 10 ani, în iunie 2006, a aparut pe lume si copilul cuplului, Paul Dylan, intreaga familie locuind in Norman (Okhlahoma), unde au si deschis o academie de gimnastica. Un detaliu mai puțin cunoscut despre soțul Nadiei este că a fost și actor.

Bart Conner a jucat alaturi de actori celebri, cum ar fi Nick Nolte, in productii de anvergura, precum "Calea luptatorului pasnic" (2006), in care fostul sportiv isi joaca propriul rol. Pentru Bart, debutul pe marile ecrane avusese loc cu doua decenii in urma, cand a aparut in filmul "Rad" (1986), pelicula ce spune povestea unui pusti obsedat sa castige o intrecere moto, potrivit Kanald.ro.