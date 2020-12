Mai este foarte puțin până când fanii show-ului „Chefi la Cuțite” vor afla câștigătorul marelui premiu, în valoare de 30.000 de euro, și titlul de „cel mai bun bucătar din România”. Marea finală a sezonului 8 va avea loc miercuri, 16 decembrie, iar Roxana Blenche, Maria Șandru și Ionuț Belei (Cuțitul de Aur).

Cine este câștigătorul Chefi la cutite, sezonul 8

Deși mai sunt câteva ore bune până când se va afla marele câștigător al emisiunii, fanii deja îl văd câștigător pe unul dintre participanți, după ce o serie de imagini au fost publicate în mediul online.

Cei trei chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au plecat în luptă cu cei mai buni dintre concurenți, însă numai trei dintre ei au ajuns în ultima etapă a bătăliei.

Sorin Bontea, echipa tunicilor în dungi, a pornit în show alături de Vlăduț Manoliu, Roxana Vasile, Adrian Luca, Silviu Costan (Foca), Romică Romașcu, Maria Șandru și Ionuț Belei (cuțitul de aur).

Florin Dumitrescu, chef al echipei în buline, i-a ales pe Zannidache Edmond Hubert, Andrei Hîncu (Kani), Cristina Raiu, Adina Lavinia Szekely, Claudia Radu, Vincent Lointier și Alberto Chelu (cuțitul de aur).

Cătălin Scărlătescu, conducătorul echipei în carouri, i-a avut alături pe Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul), Cătălin Rizea, Coca Nicolae Eupsihie, Lavinia Ilcău, Roxana Blenche, Paul Maxim și Cristian Boca (cuțitul de aur).

După numeroase confruntări, finaliștii emisunii sunt Roxana Blenche, Maria Șandru și Ionuț Belei.

Roxana Blenche, favorita publicului

Fanii Roxanei Blenche sunt de părere că ea a câștigat trofeul „Chefi la cuțite” sezonul 8, după ce concurenta a publicat în mediul online mai multe fotografii cu subînțeles.

Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu a publicat niște fotografii în care apare cu fața acoperită de foițe de aur, ținând în mână un cuțit. Fanii au reacționat imediat.

„După pozele pe care le postezi cu aur, îmi dă impresia că tu ai câștigat acest sezon" / "Am făcut pariu cu prietenii mei ca tu câștigi sezonul. Baftă, ajută-mă să câștig”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

De asemenea, fanii emisiunii mai mizează pe Ionuț Belei, „cuțitul de aur” al echipei lui Bontea. Tânărul bucătar locuiește în Germania, acolo unde a început și cariera sa în bucătărie. De la începutul filmărilor a venit însă în România, alături de iubita lui. Dacă va câștiga emisiunea, cei doi urmează să-și cumpere o locuință împreună.

Maria Șandru, din echipa lui Bontea, a ținut să facă o serie de mărturisiri emoționante, în timp ce gătea.

„Doamne, nu îmi vine să cred că am ajuns aici. Nu am trecut în toată viața mea prin atâtea greutăți prin câte am trecut aici. Foarte greu, nu te-ai confruntat niciodată cu o realitate din asta. E ciudat, dar în același timp e plăcut. Sunt sigură că o să-mi fie dor de fiecare moment în parte, de fiecare concurent în parte. Familia mea nu e mândră plânge de bucurie. E o emoție și o bucurie ce te încarcă pozitiv. E foarte fain (...) Chef Sorin Bontea îți dă încredere, îți dă senzația aceea că poți să rupi lumea, așa te face să crezi. Am venit pentru mine, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru copiii mei, pentru viitorul meu. Sunt mândră să fiu maramureșeancă sută la sută”, a explicat concurenta în timpul semifinalei de marți seara.

După cele 7 sezoane „Chefi la cuțite”, titlurile au fost împărțite astfel: 3 concurenți din echipa lui chef Sorin Bontea au câștigat marea finală, doi din echipa lui chef Florin Dumitrescu și doi din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.