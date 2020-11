Cine este Cătălin Mitulescu, soțul actriței Ada Condeescu. Cei doi vor deveni părinți în curând

Regizorul Cătălin Mitulescu și actrița Ada Condeescu sunt împreună de 10 ani. Cei doi au împreună o fetiță, iar peste câteva luni vor deveni din nou părinți.

Cine este Cătălin Mitulescu, soțul actriței Ada Condeescu

Cătălin Mitulescu este regizor de film, producător și scenarist român, cunoscut mai ales pentru peliculele Loverboy, Eu când vreau să fluier, fluier (ambele având-o ca protagonistă pe soția sa, Ada Condeescu), Trafic sau Heidi.

„Îmi place foarte mult să învăţ de la el. Îmi place foarte mult când nu mă prind eu de toate, fiindcă în general îmi place să fiu în control, să ştiu tot, dar cu el am văzut că e ok să nu ştiu tot şi el mă poate face să mă prind şi de altele. În plus, îmi dă o libertate foarte mare şi îmi împinge limitele într-un mod subtil şi special. Mă face să descopăr lucruri frumoase”, a declarat Ada pentru life.ro, despre relația cu soțul său.

Cătălin Mitulescu și Ada Condeescu, din nou părinți

Acum, actrița este nerăbdătoare să devină din nou mamă.

„A fost o bucurie pentru noi că mai vine un membru în familie şi sunt nerăbdătoare să văd cum se va înţelege fetiţa naostră cu următoarea sau următorul copil."

„Înainte să nasc, cu foarte puţin, am tot primit sfaturi despre ce şi cum să fac mai departe. Iar unul dintre ele era să îmi iau o bonă. Mulţi o fac. Dar eu am ţinut foarte tare să mă lupt cu perioada asta şi am ţinut ca în primul an copilul să stea doar cu noi. Dar voi nu descurajaţi, puteţi avea ajutor şi pleca în vacanţe şi după două luni de la naştere! Pe de altă parte, recunosc, asta vine cu nişte costuri. Eu nu mai reuşesc să mă adun şi să fiu la energia interioară şi concentrarea de dinainte de a se naşte fetiţa noastră.

Mi-a sugerat cineva să îmi folosesc vocea în această perioadă de izolare şi să înregistrez nişte poveşti audio însă mi-am dat seama că aş avea nevoie de un timp îndelungat pentru a alege nişte lucruri pe placul meu, să le trec prin filtrul personal, să le pun la punct. Nu aş putea lua telefonul şi în câteva minute, într-o după-masă liberă, să recit o poezie din cele 20 care îmi plac mie cel mai mult.

Am nevoie de un timp de procesare pe care acum nu-l mai am graţie copilului. Ea nu doarme deloc la prânz, deci sunt pe ture de 12 ore deja. Iar după o zi în care eventual mai apare şi un dinte sau are o indigestie, nu-ţi mai vine nici să te mai uiţi la un film, nici să mai deschizi o carte. Cumva ai nevoie să-ţi limpezeşti creierii. Dar fac altceva, mă uit la documentare sau la seriale”, spune actrița, într-un interviu acordat OK! Magazine.

Cât despre fiica ei, Ada spune că nu și-ar dori ca cea mica să-I calce pe urme.

„Nu vreau ca fiica mea să fie actriță. Vreau să fie mai serioasă, deși nu cred că am vreo șansă. Dacă ar fi să jucăm împreună, ar fi superb, dar pentru ea ar fi mai bine să urmeze alte lumi”, a povestit Ada Condeescu.