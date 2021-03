Cristina Bâtlan este fondatoarea brandului de încălțăminte Musette. Ea este în lumea facerilor de la 19 ani, când a realizat că nu vrea să practice meseria de avocat, renunțând astfel la cursurile Facultății de Drept.

Brandul Musette este și în marile orașe ale lumii: Paris, Viena, Luxemburg sau New York.

Cristina Bâtlan, inclusă în topurile Forbes

Fondatoarea Musette a fost inclusă de mai multe ori în Topul Forbes al celor mai influente femei din România. Brandul Musette a ajuns, în 2020, la 3 fabrici, zeci de magazine în România şi străinătate, 600 de angajaţi, dar şi o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro, potrivit playtech.ro.

Ea era studentă la drept, iar la 19 ani a realizat că nu vrea să profeseze ca avocat. Împreună cu soțul său, Roberto Bâtlan, au renunțat la cursurile facultății și au dat startul unei mici afaceri. În 1995 au achiziţionat prima fabrică, unde fabricau genţi.

„De când am lansat produsul Musette, un produs care să ne reprezinte și care să fie imaginea noastră într-o piață, de atunci ne-am dorit să fie un produs care concurează cu cele mai mari case de modă din lume.

La 19 ani am început să lucrăm cu țesături, cu cele mai mari case de modă din lume, cu cei mai mari producători la nivel mondial și i-am reprezentat în România. Am învățat tot ceea ce înseamnă partea artistică pentru materii prime, am avut de învățat o dată pe partea creativă, al doilea lucru foarte important pe care nu am fi putut să-l învățăm din România, ci doar din Italia, aveam acces în fabricile lor, vedeam cum sunt laboratoarele, cum tratează zona de creație.

Și un alt lucru foarte important, am lucrat cu cel mai mare producător de vâscoză din lume, l-am reprezentat în România și vedeam cum își analizează activitatea în fiecare zi, indiferent că era top ten în Italia, cei mai bogați oameni din Italia, ori de câte ori călătoream cu el și mergeam într-un drum de o oră, de 45 de minute, pentru că mergeam cu avionul lui, își citea stocurile și avea o mie de pagini de stocuri și urmărea materiile prime. Pentru noi, ăsta a fost cel mai bun exemplu să înțelegem că nu e suficient să fi bogat, că atunci când devii foarte bogat, foarte mare, drumul tău nu se oprește, treaba ta nu se oprește și obligația ta nu încetează. De fapt, le ai pe toate și de multe ori mai mult. Noi nu primeam atunci stocuri de 2.000 sau 1.000 de pagini... ne uitam pe cinci hârtii, zece hârtii, acela era nivelul nostru", a spus Cristina Bâtlan pentru stirileprotv.ro.