Vestea divorțului lui Cornel Ilie a zguduit vineri, showbizul românesc. Cine este femeia pe care o părăsește după cinci ani de căsnicie și doi copii împreună?

De-a lungul anilor de relație Cornel Ilie și partenera sa, Eliza Suditu, și-au ținut viața privată departe de ochii curioșilor, lăsând problemele dintre ei doar în familie. Acum însă au decis că e mai bine să meargă pe drumuri separate, pe cale amiabilă, fără certuri, fără scandal.



Căsnicie discretă, divorţ discret

Anunțul despărțirii a fost făcut într-un mod neobișnuit pentru o persoană publică, explicând că nu vor mai face declarații suplimentare pe marginea subiectului.

„De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.

De-a lungul timpului, solistul de la Vunk a fost cunscut drept un adevărat „Don Juan”, care nu se înhăma la relații de lungă durată, ci mai degrabă le prefera pe cele pasagere. Toate astea până când a cunoscut-o pe Eliza, în anul 2013, dar situația dintre ei a fost complicată încă de la început.





Eliza Suditu şi-a părăsit logodnicul pentru Cornel Ilie



Într-un interviu în urmă cu câțiva ani, Cornel Ilie a povestit cum a cunoscut-o pe Eliza.



"Pe Eliza am văzut-o pe stradă. M-a făcut să tresalt şi să întorc capul după ea, însă asta a fost tot atunci. Ceva mai târziu am revăzut-o şi atunci am găsit-o. Mi-a fost uşor cu Facebook-ul. Am cerut-o de soţie tot pe stradă, în locul unde ne-am întâlnit. Este o intersecţie micuţă. Îmi aduc aminte că era ziua mamei mele. I-am zis să facem o poză, pe stradă acolo, dar eu am filmat momentul, pentru că am zis că aşa ceva trebuie să-mi rămână amintire", a spus artistul.

Pe atunci, Eliza era logodită cu un alt bărbat, un prosper om de afaceri din Bucuresti, și se pregatea de nuntă. Într-un final însă, aceasta a ales sa ramană cu Cornel Ilie și și-a părăsit logodnicul de atunci pentru a oferi o șansă relației cu artistul.

Mai apoi, în anul 2015, la doar doi ani după ce s-au cunoscut, Cornel și Eliza pășeau în fața altarului și au reușit să-și clădească o familie frumoasă, având doi copii, pe Zara și pe Cezar și și-au construit și un cămin impresionant, citează click.ro.