Astăzi ar fi trebuit să fie o zi în care să mă bucur... Roș Hașana, anul nou evreiesc este cea mai importantă sărbătoare din an și, totodată, sărbătoarea care îmi aduce aminte de copilărie și de părinții mei. Însă eu nu pot să mă bucur pentru că inima mea a suferit o lovitură imensă. Probabil unii dintre voi ați aflat deja că tatăl meu s-a stins din viață. Pe 8 septembrie s-au împlinit 6 ani de la moartea mamei mele, o rană care nu s-a vindecat complet și care nu se va vindeca nicioadă. Am scris un text prin care vreau să-mi iau la revedere de la tatăl meu; fotografiile sunt din vremurile în care eram copil, nu știam ce este durerea și totul era frumos... Tata, ai plecat spre cer și mi-aș fi dorit să fi avut șansa să mă despart de tine. Să îți spun că te iubesc și că nicio secundă nu am încetat să o fac. Ai fost tatăl meu și nu contează ce s-a întâmplat, aș fi dorit să te îmbrățișez și să îți spun că iubirea este tot. Nu o să uit niciodată momentele noastre frumoase și știu că în adâncul sufletului tău m-ai iubit și tu pe mine, deși nu ai avut nici tu șansa să îmi spui. Pe data de 8 septembrie s-au făcut 6 ani de când am pierdut-o pe mama și acum și pe tine. Știu că știi ceea ce simt și acum vei putea avea acea pace sufletească pe care nu ai avut-o. Drum bun spre îngeri! Te iubesc, tata! Am pus niste fotografii cu tine de când eram copil pentru că așa vreau să te țin minte. Omul puternic care întodeauna putea să facă orice își punea în gând. Cu dragoste sinceră și pură, Fetița ta pentru totdeauna, Giulia

