Cine este și cu ce se ocupă Adrian Tudor, copilul lui Tudor Gheorghe

Tudor Ghoerghe a trăit o frumoasă poveste d edragoste alături de Georgeta Luchian Tudor, soția sa. Actriță la Teatrul Național din Craiova, femeia i-a fost alături vreme de 65 de ani, iar din mariajul lor a rezultat și un copil, Adrian Tudor.

Adrian, unicul copil al lui Tudor Gheorghe

Fiul celor doi, este la rândul său tatăl unui băiețel, în vârstă de 8 ani. Micuțul a adus multă fericire în familia rapsodului Tudor Gheorghe și a actriței Georgeta Luchian. Mai mult decât atât, în trecut, actrița a mărturisit într-un interviu, că dintre toate rolurile jucate, interpretare vieții sale este categoric cea de bunică.

„Cred că acum îmi joc ultimul rol de suflet… Nu-l joc, îl trăiesc! E vorba de «rolul» de bunică, pe care îl «interpretez» alături de soţul meu, Tudor Gheorghe. Ne trăim cu bucurie rolurile de bătrâneţe alături de nepotul Tudor Gheorghe Constantin care are şapte ani”, povestea în trecut Georgeta Luchian, potrivit Playtech.ro.

Fiul rapsodului a povestit, la rândul său, că venirea pe lumea a micuțului urma să aducă multă bucurie în viața întregii familii.

„Suntem foarte fericiţi. E primul meu copil, primul nepot pentru tata. Nu am apucat să-i cumpăr nimic bebeluşului, pentru că nu am avut timp şi nici nu mă pricep la acest capitol, aşa că iubita şi mama mea au ce face. Luni, tata a susţinut la Craiova ultimul concert din primul turneu naţional «Nu se poate cu de toate», iar pe cel de-al doilea, intitulat «Degeaba», îl va finaliza chiar în preajma naşterii nepoţelului, aşa că va avea timp să se bucure de acest eveniment cât vrea”, declarat Adrian Tudor, la momentul la care fiul său urma să se nască, potrivt Click.

O poveste de iubire de peste 5 decenii

Georgeta Luchian și Tudor Gheorghe au trăit o frumoasă poveste de iubire, de peste 5 decenii. S-au căsătorit în 1974, iar de întâlnit pentru prima dată, s-au întâlit în 1966.

„În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat încă din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole.

Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc şi să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre este acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, a declarat Tudor Gheorghe în trecut, după cum scriu sursele citate mai sus.