Smaranda Maticiuc, mama lui Codin și soția diplomatului Ion Maticiuc, este o persoană discretă și nu sunt cunoscute multe lucruri despre ea. Mai mult, și fiul acesteia publica rar în spațiul public poze cu mama sa.

Cine este și cum arata în tinerețe Smaranda Maticiuc, mama lui Codin

Cu toate că este rezervat când vine vorba de expunerea familiei, în urmă cu un an, pe 29 iulie, Codin a făcut publică o fotografie cu mama sa din tinerețe, chiar de ziua ei, într-una din rarele 'scăpări' de acest gen.

„Astăzi este ziua mamei mele. Prima mea dragoste și motivul pentru care astăzi sunt om. Cred ca motivul pentru care ma descurc prin hatisurile vieții și am reușit în anumite domenii e tata dar tot ce înseamă omenie am de la mama. Nu există om mai bun pe această planetă, sunt convins de asta. Orfelinatul? Ideea ei. Faptul ca toată viața am avut câini și pisici în curte dar niciodată n-am avut voie sa cumpărăm? Regula ei. "Cât timp există câini și pisici pe stradă care nu au ce mânca, noi salvăm. Nu cumpărăm."

Mamă, îți spun rar ca te iubesc și-mi pare rău pentru asta. De cadouri, ce sa mai zic, de mult am terminat ideile. Sper însă că de câte ori te gândești la nepoata ta, Smaranda, tu știi că am numit-o după tine din dragostea și respectul suprem.

La multi ani, mamă! Te iubesc și n-am vrut sa te supăr vreodată deși știu ca am făcut-o des. Vezi mai puţin”, a scris el.

Cine este Smaranda Maticiuc, mama lui Codin și soția diplomatului Ion Maticiuc

Ce avere are Codin Maticiuc

Ce nume va purta fetița Ginei Pistol cu Smiley

Codin Maticiuc, „craiul de Dorobanți” cunoscut pentru iubitele celebre pe care le-a avut în trecut și pentru mașinile de lux din garaj, a dat lovitura cu filmul „Miami Bici”, proiect pe care l-a transformat în cel mai de succes film românesc din ultimii 25 de ani, cu un record de peste 500.000 de spectatori în cinematografe în doar trei săptămâni de la lansare.

Comedia, care arată aventurile a doi prieteni ce își doresc să trăiască „visul american”, a rulat mai puțin de o lună pe marile ecrane, proiecția lansându-se exact înaintea apariției epidemiei de coronavirus în România.

Filmul a fost unul 100% independent, realizat cu fonduri private, atât din partea lui Codin (care a participat cu 200.00 de euro), cât și ale unui sponsor, care a completat până la suma finală de 1,5 milioane de euro.

„Băiatul de bani gata” sau „Poponeț”, cum a fost catalogat Codin, a fost mereu ajutat de către tatăl său, Ion. Omul de afaceri are o avere estimate la 75 de milioane de euro, deţinând mai multe propietăţi. Acesta lucrează cot la cot cu fiul său, cei doi fiind parteneri de afaceri.