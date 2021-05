Cine sunt Lorelei Bratu si Mihai Dan Zarug, cei doi concurenti care fac echipa la Asia Express

Lorelei Bratu va participa la „Asia Express”, sezonul 4. Ea face echipă în competiție cu Dan Zarug. Este unul dintre cei 18 concurenți care merg pe „Drumul Împăraților”.

Lorelei Bratu este model plus-size

Lorelei Bratu este din Tecuci, dar locuiește în București. Aceasta a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA. În prezent, aceasta este antreprenor. La „Asia Express”, sezonul 4 „Drumul Împăraților”, merge alături de Zarug, designer vestimentar.

„În general, iau viața cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant DA la o vacanţă prelungită pe banii altora. Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie. Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. De vis va fi!”, a declarat Lorelei. Lorelei Bratu e foarte activă pe Instagram, acolo are peste 17.000 de urmăritori.





Zarug este designer vestimentar

Celebrul model plus-size, Lorelei Bratu, va pleca în aventura vieţii sale alături de designerul botoşănean, Mihai Dan Zarug.

"Na-va, surpriza! @asiaexpressromania cu @loreleibratu si cu yours truly p.s.nu-mi vine sa cred ca fac asta I guess #whatdoesntkillyoumakesyouastar", a scris şi Mihai Dan Zarug pe Instagram.

El este designer vestimentar. Recent, s-a ocupat și de muzică, având mai multe melodii pe rețelele sociale.

În 2018, Zarug a venit în platoul Chefi la Cuțite pe tocuri, astfel că Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu nu-l vor uita prea curând.

Designerul este surprins că a acceptat o astfel de provocare, însă știe că ar fi regretat dacă ar fi ratat o asemenea ocazie.

„Mie încă nu-mi vine să cred că m-am înhămat la Asia Express. Acum puţin timp, mi-ar fi îngheţat sângele în vene la ideea că aş putea face asta, diferit de data asta e că, atunci când am primit propunerea, am ştiut din prima secundă că aş fi regretat să nu o trăiesc.

Cred că va fi mega fun, psihotic şi pe alocuri înfricoşător, şi mai cred ca va fi the best middle life crisis ever (n.r. cea mai bună criză a vârstei mijlocii)”, a declarat Zarug despre participarea la Asia Express, potrivit Wowbiz.ro.

Anul acesta, concurenţii vor merge pe „Drumul Împăraţilor” în următoarele ţări: Turcia, Georgia şi Azerbaidjan. Vor mai fi şi alte destinaţii pe ruta concurenţilor, care vor fi anunţate ulterior de către producători.

Gazdele reality show-ului Asia Express 2021 vor fi Irina Fodor, Oase şi Marius Damian.