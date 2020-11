Claudia Pătrășcanu, amenințată cu moarte de fostul soț. Gabi Bădălău vrea să o despartă de cei doi fii ai lor

Aflată în plin poroces de divorț, Claudia Pătrășcanu dezvăluie detalii cutremurătoare din războiul pe care îl poartă cu fostul soț, Gabriel Bădălău.

Cântăreața spune că bărbatul o jignește și chiar o amenință cu moartea. Din această cauză, artista este înspăimântată că și-ar putea pierde cei doi băieți, în favoarea tatălui, dar și că ar putea păți ceva.

„Am ajuns să îmi strig durerea de mamă și să scriu niște mesaje prin care să nu jignesc poate cum face soțul meu jignește, că vreau, nu vreau, ajung la urechile mele. Suntem două persoane publice și nu mi-am imaginat vreodată că vom ajunge într-un mare scandal ca acești copiii ai noștri minunați să citească pe Google. Nu doresc nimănui să treacă nimeni prin ce trec eu”, a spus artista, citează wowbiz.ro.

Cântăreața a declarat că fostul soț i-a spus că ar fi plătit pe cineva să o accidenteze.

„Am apărut o dată la televizor și am spus că am fost amenințată cu moartea. M-a amenințat cu moartea. Am trecut de etapa fricii, când îmi era frică să merg și pe stradă, pentru că m-a amenințat că o să plătească pe cineva cu o mașină să intre în mine și va mușamaliza totul și nu va ști nimeni nimic ca și cum am făcut un accident”, a mărturisit cântăreața în emisiunea "Acces Direct".

Claudia Pătraşcanu şi Gabi Bădălău au decis să divorţeze la sfârşitul verii trecute, după ce ea la-a cuzat de violență domestică. Acum, cei doi se luptă pentru custodia celor doi băieți ai lor, Gabriel, de 5 ani, și Nicholas în vârstă de 4 ani.Avionul care a dispărut şi a reapărut 53 de ani mai târziu. Oamenii de ştiinţă sunt uluiţi

Vedeta și-a reluat viața de la zero, a revenit în muzică, are grijă de copiii ei și face mari sacrificii ca cei mici să nu simtă greutățiile vieții. Recent, în cadrul unui interviu, Claudia a vorbit despre viața ei de după divorț, dar și despre ajutorul pe care Gabi Bădălău i-l oferă în creșterea copiilor.

"Mi-am reluat cariera muzicală, mi-am făcut şi un business cu haine online şi muncesc pentru a le oferi copiilor mei ceva în această viaţă. Eu nu pot să-mi las copiii fără aspiraţii şi fără viitor. Am reuşit să-mi cumpăr o casă în rate, o maşină pentru a mă putea descurca cu copiii. Am avut prieteni adevăraţi care, în aceste momente, mi-au întins o mână de nou, ca să le ofer lor ceea ce merită. Copiii mei primesc drept pensie alimentară atât cât revine dintr-un salariu minim pe economie al tatălui lor.", a declarat Claudia Păstrășcanu.