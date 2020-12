Claudia Pătrășcanu, atac la adresa familiei fostului soț. Gabi Bădălău trebuie să-și facă testul anti-drog

Claudia Pătrășcanu face acuzații grave, după ultima înfășire în procesul de divorț, pe care a avut-o cu Gabriel Bădălău. În timpul sedinței de judecată au fost audiaţi martorii lui Bădălău, adică menajera, iar magistraţii au dispus ca bărbatul de care cântăreața dorește să divorțeze, să facă testul anti-drog.

Artista a fost chiar dată afară în urma unei remarci pe care a făcut-o în privința martorei.

"Procesul de ieri a început prin audierea martorei lui, care la intrarea în sala a fost pusă sa jure cu mâna pe Biblie şi în loc sa spună: “aşa să-mi ajute Dzeu”, a spus “aşa să mă ierte Dzeu” .... bineînţeles că am făcut o observaţie către doamna preşedinta pentru ceea ce a spus martora şi am fost dată afară din sală 40 de minute. Bineînţeles că martora mincinoasă, menajera care este plătită de familia Bădălău să-mi facă rău, pe care am tratat-o impecabil şi pe care niciodată nu am deranjat-o, a plecat satisfacută de răul pe care l-a făcut şi că nu a mai fost pusă încă o dată să jure corect pe Sfânta Biblie", a scris Claudia Pătrăşcanu pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește analiza anti-drog pe care trebuie să o facă Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj în care a spus că se teme că rezultatul ar putea fi măsluit de influența pe care o are tatăl lui Bădălău, fostului ministru al Economiei.

"Unde va fi trimis băiatul să-şi facă testul drogurilor, bunicule? Tot la relaţiile de baza pe care vi le-aţi format datorită sacoşele de bani pe care fiul dv le aducea în casă şi pentru care tremuram de frică? Unde îl veţi trimite pe odorul pentru care i-aţi plătit zeci de mii euro la cămătari în procese penale cu furt de maşini, cu anturaje dubioase, bunica (mama) care datorită dv a ajuns sa facă toate aceste nenorociri pentru care îi luaţi apărarea în loc să-l duceţi pe un drum bun?! Dacă aţi uitat, vă readuc eu aminte când aţi plătit cu bani grei un martor mincinos în procesul cu furt de maşini în care era implicat şi fiul dar pentru care l-aţi scos basma curată, iar alţii stau şi zac în închisoare datorită unei mărturii mincinoase", a mai scris Claudia Pătrăşcanu pe Facebook.