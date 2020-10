Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au logodit marți. Cântăreața a fost cerută în căsătorie chiar în ziua în care aceasta a împlinit 18 ani.

Cleopatra Stratan, cerută în căsătorie de ziua ei

Tânăra cântăreață a dat o petrecere mică de majorat, alături de familie și câțiva prieteni din industrie. Cu această ocazie iubitul ei i-a făcut cea mai mare surpriză.

Mai exact, cu câteva ore înainte de petrecere, artista a fost cerută în casătorie, iar Cleopatra a spus ”Da”.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie chiar la majorat (FOTO)

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam. Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a declarat Edward pentru Libertatea.

Totodată, Cleopatra Stratan a dezvăluit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie în ziua în care va împlini 18 ani.

„Nu mă așteptam chiar astăzi să mă ceară în căsătorie. Așa că pot să spun că a fost o surpriză adevărată. A fost un eveniment foarte special și important pentru noi doi și așa o să rămână toată viața”, a afirmat Cleopatra Stratan, completată imediat de logodnicul ei: „Dacă nu era azi, era mâine. Eu simțeam că ea este fata cu care pot să construiesc orice în viața asta, chiar dinainte să fim împreună. I-am zis lucrul acesta. Nu am mai întâlnit niciodată, pe nimeni, cum e Cleo”.

Ce părere are Pavel Stratan despre relația fiicei sale cu Edward Santa

Amintim că Cleopatra Statan a mărturisit că amândoi părinții s-au bucurat de relația ei cu Edward. Ba mai mult, aceasta a spus că tatăl ei își dăduse seama că este ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie între ea și Edward Sanda chiar dinainte să realizeze însăși artista.

„Amândoi s-au bucurat. Cu tata am vorbit mai puțin decât cu mama, care m-a întrebat mai multe. Însă asta pentru că tata cred că și-a dat seama chiar înaintea mea și i s-a părut firesc", a declarat Cleopatra Stratan.

Pe de altă parte și mama lui Edward Sanda s-a bucurat când a aflat vestea că cei doi formeează un cuplu și este fericită că fiul ei a găsit într-un sfârșit fata potrivită.

„Mama a zis că în sfârșit am găsit fata care îmi trebuie mie", a spus acesta.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut dezvăluiri despre primul lor copil

Cei doi artiști au mărturisit că își doresc să devină părinți de fetiță.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre primul copil. Aceștia le-au povestit admiratorilor lor, într-un videoclip pe rețelele de socializare, ce planuri mari au de viitor.

În timpul orei petrecute online, cei doi au dezbătut mai multe subiecte cu cei care îi urmăresc, dar le-am împărtășit și câteva detalii picante legate de relația lor de cuplu.

Astfel, Cleopatra a spus răspicat că-și dorește o fetiță cu artistul.

„O fetiță va purta hainele mele din clipul piesei ”Ghiță”, adică fetița noastră”, a dezvăluit Cleopatra Stratan.