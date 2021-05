Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc. Când va avea loc mult așteptatul eveniment

Cea mai așteptată nuntă din lumea mondenă va avea loc vara această. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis să-și unească destinele peste doar câteva luni. Deocamdată locația și data exactă rămân secrete, însă cei doi tineri au dezvăluit că plănuiesc lună de miere ca-n povești, în Maldive.

"Nunta o să se întâmple vara aceasta, nu dăm data exactă, vrem să fie surpriză pentru toată lumea. Iar luna de miere s-ar putea în Maldive, acolo ne dorim. Încă nu ne-am hotărât, cred că ne decidem după nuntă. Oricum vrem să fie undeva la căldură, liniște, relaxare”, a declarat Edward Sanda pentru impact.ro.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Fiica lui Pavel Stratan și logodnicul ei se cunosc de când erau copii. S-au cunoscut pe scenă, iar dragostea a crescut odată cu vârsta. Artistul i-a oferit inelul de logodnă în 2020, chiar la petrecerea ei de majorat.

„Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea. M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit ea.