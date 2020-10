Constantin Zamfirescu a fost externat din spital. Actorul din serialul "Trăsniții" trece prin momente grele, însă rămâne optimist (VIDEO)

Actorul Constantin Zamfirescu a fost externat din spital, joi, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală de extirpare a unui rinichi afectat de o tumoare canceroasă. Chiar dacă a recunoscut că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, Zamfirescu rămâne optimist și e gata să înceapă o viață nouă.

Constantin Zamfirescu s-a speriat când medicii i-au arătat tumoarea pe care i-au scos-o

Cunoscut pentru caraghiosul personaj "Gogoașă", pe care l-a interpretat ani întregi în serialul "Trăsniții", vedeta și-a ținut prietenii de pe Facebook la curent cu ultimele evenimente prin care a trecut. Înainte de a fi externat, simpaticul comediant a postat o filmare în care le-a mulțumit celor care au donat sânge pentru ca intervenția chirurgicală să fie posibilă. Mai mult, el a mărturisit că a văzut cum arăta rinichiul pe care medicii i l-au scos, spunând că a fost pur și simplu îngrozit de cum arata organul.

"Mi s-au scos toate drenele, nu mai am nici sonda urinară, nici drena de sânge, mai o singură branula pe care mi-o vor scoate maine pentru că mi-au spus că îmi dau drumul acasă. Sunt pe picioare de două zile, astăzi este a doua zi în care reușesc să merg pe culoar și cu această ocazie vreau să vă mulţumesc tuturor celor care v-aţi implicat în acest caz, în donarea de sânge, care mi-aţi transmis mesaje de încurajare. Nu e deloc uşor să afli într-un interval atât de scurt o asemenea veste ca cea care m-a marcat pe mine în aceste zile şi credeţi-mă, am văzut disecţia rinichiului şi m-am speriat. Mai aveam puţin să ajung într-un stadiu mai avansat. Dragi mei, mii de mulțumiri pentru faptul că ați fost alături de mine. Vă rămân fidel, rămân fidel bunăvoinţei voastre şi mă înclin în faţa voastră. Cu ajutorul vostru şi al bunului Dumnezeu am reușit să trec și peste încercarea asta și dacă Dumnezeu îmi va încă una și încă una, o să le trec pe toate că sunt puternic, suntem puternici împreună. Alături de voi o să trec peste toate. Mă înclin! Ne vedem acasă!", a declarat el, plimbându-se pe holul spitalului.

"Gogoașă" a avut nevoie de oameni care să-i doneze sânge

Îndrăgitul actor în vârstă de 52 de ani, a anunțat pe 23 octombrie că medicii i-au pus diagnosticul nemilos, însă a mărturisit că a a făcut dezvăluire doar pentru că avea nevoie de oameni care să-i doneze sânge. Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!

„Am nevoie de sânge. Orice grupă. Nu aş fi vrut să fac asta! Nu v-aş fi scris nimic despre situaţia prin care trec, dar urmează sa fiu supus unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Am fost diagnosticat cu cancer. O astfel de operaţie este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carenţă în rezervele de sânge. Corpul medical mi-a cerut să găsesc măcar un donator care să facă acest gest umanitar. Oricine va dori sa facă asta, va trebui să specifice că donează pentru mine şi spitalul Carol Davilla. Donarea se poate face la Centrul de Transfuzie de pe lângă Calea Victoriei. Cuvintele de mulţumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea mea. Sunt deja internat, iar luni voi fi operat. Şi sunt mulţi ca mine care au nevoie. Eu am A2”, a precizat actorul pe pagina de socializare.