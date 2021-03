Cornelia Catanga a murit. Unde va fi înmormântată cântăreața

Aurel Pădureanu a făcut declarații despre moartea fulgerătoare a soției sale, Cornelia Catanga, care s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 63 de ani în urma unui stop cardio-respirator.

Unde va fi înmormântată Cornelia Catanga

Mai exact, acesta a afirmat că artista își va dormi somnul de veci la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde există un loc al familiei.

„Suntem disperați, a murit suflețelul meu, ce mă fac acum fără ea? Am rămas pe drumuri, ne dau afară din vila în care stăm cu chirie, nu mai avem niciun ban de chirie, din pensia ei plăteam. Îl rugăm pe domnul Becali să ne ajute cu două cămăruțe, pentru mine și fiul meu. Suntem distruși, virusul ucigaș m-a lăsat fără soție, fără casă, fără bani. O vom înmormânta la Cimitirul Ghencea 1, acolo avem loc de veci, bani de înmormântare avem, ne-au ajutat oamenii, prietenii. Încă nu știm în care zi (n.r. o vor îngropa)”, a precizat Aurel Pădureanu, Playtech.ro.

Aurel Pădureanu, revoltat pe medici după moartea Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu este împietrit de durere după moarte Corneliei Catanga, femeia lângă care și-a petrecut aproximativ 35 de ani. Artistul nu crede că soția lui era infectată cu COVID-19 și nu acceptă faptul că trebuie să o înmormânteze conform protocoalelor sanitare.

“Mă omor în fața spitalului! Cornelia mea nu pleacă într-un sac! Ea trebuie să fie văzută, pupată de cei care au iubit-o”, ar fi strigat, plin de durere, Aurel Pădureanu.

Trupul neînsuflețit al Corneliei Catanga se află la morga Spitalului Universitar din Capitală și urmează să fie ridicat, în perioada următoare, de familie, care trebuie să respecte regulile impuse în cazul decesului cauzat de infecția cu coronavirus.

„Azi noapte a ajuns la spital, a făcut stop cardio-respirator! Nu este Covid, au băgat-o ăștia la COVID, că așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit! Nu pot să dau mai multe detalii, că sunt în situația în care sunt. Vă rog să mă iertați!”, a mai spus Pădureanu, potrivit sursei citate.A murit Cornelia Catanga! Cu ce medicament s-a tratat pentru a scăpa de COVID-19. Noi detalii ies la iveală

Cornelia Catanga a murit cu sufletul neîmplinit. Care a fost ultima dorință a cântăreței

Cornelia Catanga avea o dorință arzătoare, pe care, din păcate nu a mai apucat să și-o îndeplinească. Cântăreața visa să organizeze o nuntă de pomină pentru fiul ei și al lui Aurel Pădureanu, Alexandru.

Tânărul se pregătea să se însoare, însă pandemia i-a dat peste cap planurile.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume la „Blue Note”, invitat de cel mai mare trompetist din lume, Arturo Sandoval.

Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, a declarat în urmă cu ceva timp fiul artistei.

Mesajul emoționant pe care fiul Corneliei Catanga l-a postat înainte de moartea cântăreței

Alexandru Pădureanu, fiul regretatei Cornelia Catanga, a postat un mesaj înduieșător la adresa cântăreței, cu puțin timp înainte de tragicul deces.

Postarea a fost readusă în atenție de Nicoleta Voicu, o îndrăgită cântăreața de muzică populară, care și-a exprimat regretul față de moartea artistei de muzică de petrecere.

„A murit Cornelia Catanga!! Doamne Dumnezeule, nu pot să cred! Dumnezeu s-o ierte!!! Sunt mută de durere. Ne-am întâlnit la restaurant Șarpele Roz, în televiziuni… Nu pot să cred!!!!”, a scris Nicoleta Voicu.

Nicoleta a făcut trimitere și la postarea lui Alexandru Pădureanu: „Ultimul mesaj de pe pagina lui Alexandru Padureanu despre mama lui este impresionat și o a doua Cornelia Catanga nu se va mai naște”, a continuat artista.

Alexandru Pădureanu își apăra mama de gurile rele, al cărei talent îl considera inegalabil.

„Postez și eu asta, pentru „unii” care se pricep la muzică și au impresia că muzica s-a terminat la Regi/Regine și așa mai departe… ei le știu pe toate….(hohaveller) stai așa că nu-i așa… femeia asta pe care o postez a avut și are un auz fantastic, și când pune mâna pe acordeon cântă ca bărbații…….numai zic când intră într-o încăpere face liniște în 2 secunde, oriunde se duce. Are un TALENT ATÂT de MARE încât îmi spune până și tonalitățile la JAZZ fie că-i cânt, fie că ascult ceva frumos, care vreau sa împărtășesc cu ea și rămân uluit!!!! Nu o laud pentru că-i femeia care mi-a dat viață, dar e GREU să ai super carismă și să fii iubită de toți…Dar mai ales de DUMNEZEU!!! Să ascultăm zic eu.. fără prea multă vorbărie.. SĂNĂTATE!!!!”, a scris fiul artistei, cu puțin timp înainte de tragica veste.