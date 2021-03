Cornelia Catanga avea o dorință arzătoare, pe care, din păcate nu a mai apucat să și-o îndeplinească. Cântăreața visa să organizeze o nuntă de pomină pentru fiul ei și al lui Aurel Pădureanu, Alexandru.

Tânărul se pregătea să se însoare, însă pandemia i-a dat peste cap planurile. Între timp, vedeta muzicii lăutărești din România s-a stins din viață, vineri dimineață, la Spitalul Universitar din București.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume la „Blue Note”, invitat de cel mai mare trompetist din lume, Arturo Sandoval.

Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, a declarat în urmă cu ceva timp fiul artistei pentru click.ro.

Cornelia Catanga avea mari probleme financiare

Pe de altă parte, soțul artistei spune că nu are bani de înmormântare. Mara Bănică a precizat că Aurel Pădureanu are probleme grave financiare și face un apel către Gigi Becali și Gabriela Firea, pentru a-l ajuta cu înmormântarea Corneliei Catanga.

Cântăreața de muzică de petrecere, dispariție fulgerătoare

Cântăreaţă de muzică lăutărească, Cornelia Catanga a murit la doar 63 de ani, vineri dimineață. Ea se afla sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitală. Era infectată cu COVID-19 care i-a șubrezit sănătatea și a suferit însă un stop cardio-respirator.

Catanga era cunoscută ca având probleme de sănătate grave. Ea a fost la un pas de moarte și cu doi ani în urmă, la începutul anului 2019. Atunci a suferit un stop cardiac, însă mediciii au reușit să o resusciteze și i-au montat un stent la inimă.

După ce a fost la un pas de moarte, Catanga a slăbit în jur de 27 de kilograme şi s-a confruntat cu o depresie cruntă. În plus, ea își pierduse vederea aproape de tot.