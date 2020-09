Interpreta de muzică de petrecere Cornelia Catanga a vorbit pentru prima dată deschis despre separarea de soțul ei, Aurel Pădureanu, după 33 de relație. Chiar dacă nu a dorit să dea foarte multe detalii, cântăreața a povestit de ce încă locuiesc împreună și care este atmosfera în casă. Artista a dat și câteva indicii despre motivele pentru care s-au despărțit și despre divorț.

Cornelia Catanga suferă foarte mult în acestă perioadă

Îndrăgita cântăreață a povestit că se simte singură și că suferă mult în urma a ceea ce s-a întâmplat între ea și soț. Totuși, cei doi locuiesc încă împreună pentru că trăiesc într-o casă închiriată și nu-și permit să se mute separat, mai ales după perioada de pandemie, în care n-au putut să cânte.

"Noi suntem doi oameni maturi, știm să ne comportăm în societate, chiar dacă este ce este. Mi-e greu să spun de la ce a început. Toată lumea era obișnuită să fiu cu el, să fim împreună, Mă simt singură. Poate că aș începe să plâng, dar știu că este în casă, că este bine...Eu sufăr foarte mult în perioada asta...Locuim împreună pentru că nu avem încotro, locuim într-o casă cu chirie, la Bragadiru”, a spus Cornelia Catanga într-o emisiune de la Antena Stars.

Catanga și Aurel Pădureanu sunt încurajați de copii să se împace

"Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt copii lângă mine. Suferă pentru chestia asta, știu care este adevărul, le-am povestit, am stat de vorbă cu ei. De 4 ori pe săptămână vin la noi. Si nu sunt copii mei, sunt copii din prima căsnicie a lui Pădureanu"

Motivul despărțirii de Aurel Pădureanu nu este o altă femeie, ci o fotografie misterioasă

Cornelia a dezăluit că adevăratul motiv al separării nu este infidelitatea, peste care i-ar fi fost mai ușor să treacă, ci un secret pe care Pădureanu i l-ar fi ascuns.

"A pornit de la o fotografie și de la un eveniment pe care l-am avut. Nu vreau să explic prea mult pentru că rufele noastre nu s-au spălat în public, noi ne-am spălat rufele în familie, cu bune, cu rele, dar va veni și momentul când o să spun. Poate să aibă și a treia și a zecea femeie, există altceva, un lucru pe care nu pot să-l spun pe post. Îmi pare rău că trebuia să-mi spună de la început", a mai spus artista.

Cântăreața nu-și dorește să divorțeze

Catanga a vorbit și despre divorț, un eveniment care nu-și dorește să se întâmple, chiar dacă inițial și-a informat soțul că o va face.

"Nu. Chiar dacă nu vorbim, dacă nu stăm la aceeași masă. In casă nu vorbim a început să lipsescă comunicarea între noi. Cum s-a scris că se va ajunge la divorț, dacă el dorește chestia asta eu n-am nimic împotrivă. Eu nu sunt de acord să fac chestia asta. A fost o mică discuție, dar așa fără răspuns. Eu am zis prima așa, poate într-o glumă 'Iubirică eu am să divorțez de tine', la care el mi-a spus,'Ha, ha, ha, ce bine mi-ar părea', un răspuns ironic care m-a rănit" , a mai spus interpreta.