Cornelia Catanga va fi înmormântată în această după-amiază. Familia, nevoită să respecte protocoalele speciale de COVID-19

Cornelia Catanga va fi înmormântată sâmbătă, înainte de ora 17:00, fără priveghi, fără să fie dusă în biserica și fără ca cei care au iubit-o să-i poată aduce un ultimul omagiu. Trupul neînsufleţit al cântăreței a ajuns deja la cimitirul Ghencea.

Familia și-a dorit ca trupul neînsufleţit al artistei să fie depus într-o capelă, unde cei care au iubit-o să îşi poată lua rămas-bun, însă acest lucru nu este posibil, întrucât s-a stabilit cu puțin înaninte de deces că era infectată cu COVID-19.

Membrii familie s-au certat cu reprezentanţii spitalului, din această cauză, însă sunt nevoiți să respecte procedura strictă.

Potrivit antena3, Aurel Pădureanu a stat de vorbă la telefon și cu avocata Diana Șoșoacă și aceasta l-a sfătuit să nu cedeze, să ceară necropsie, să nu o îngroape. În cele din urmă, familia a luat decizia să o înmormânteze astăzi.

Aurel Pădureanu refuză să credă că Cornelia Catanga era infectată cu COVID-19

‘Azi noapte a ajuns la spital, a făcut stop cardio-respirator! Nu este Covid, au băgat-o ăștia la COVID, că așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit! Nu pot să dau mai multe detalii, că sunt în situația în care sunt. Vă rog să mă iertați!’, a mai spus Pădureanu, potrivit sursei citate.

Cornelia Catanga avea mari probleme financiare

Soțul artistei spunea vineri că nu are bani de înmormântare. Mara Bănică a precizat că Aurel Pădureanu are probleme grave financiare și face un apel către Gigi Becali și Gabriela Firea, pentru a-l ajuta cu înmormântarea Corneliei Catanga.

Ce au văzut medicii de pe ambulanţă când au ajuns acasă la Cornelia Catanga, iar cântăreaţa încă mai trăia

Cum a murit Cornelia Catanga

Cântăreața de muzică lăutărească a murit, vineri dimineață, 26 martie, în urma unui stop cardio-respirator. Ea a ajuns la Spitalul Universitar cu o ambulanță pe care a chemat-o pentru că se simțea rău. Medicii i-au făcut testul COVID-19, care a ieșit pozitiv. Din nefericire, solista a murit când specialiștii au vrut să o intubeze. În ciuda eforturilor medicilor, manevrele de resuscitare nu au avut efect.

Mara Bănică a mai povestit că a primit vestea de la soțul artistei.

“Noi dormeam, era 04.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia» . I-am zis: «Linișteste-te» . Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai povestit Mara Bănică la Antena Stars.