Cosmin Prelipceanu, accidentat de o șoferiță în timp ce mergea pe bicicletă. Femeia l-a abandonat, rănit, într-un șant dintr-o zonă puțin circulată

Cosmin Prelipceanu a suferit un accident rutier în urmă cu câteva luni. Ceea ce este grav, este că a fost lovit de o șoferiță, în timp ce se fala pe bicicletă, iar aceasteia nici măcar nu i-a păsat că l-a lăsat întis pe jos, ci și-a continuat drumul nepăsătoare.

Cosmin Prelipceanu a fost lovit de o mașină pe un drum puțin circulat

Jurnalistul de la Digi24 a povestit, pentru life.ro, cum s-a întâmplat accidentul în care s-a ales cu o mână fracturată, dar care l-ar fi putut costa viața.

"Eram la țară, cu bicicleta pe un drum foarte îngust, unde încape doar o mașină pe un singur sens, iar o doamnă cred că a vrut să îmi demonstreze că automobilul ei este mai tare decât bicicleta mea. Era și vizibilitate foarte proastă. Doamna mergea cu o viteză foarte mare, iar eu nu mai știu decât că m-am trezit cu asfaltul la nivelul nasului", a povestit moderatorul tv.

Șoferița și-a văzut de drum, iar jurnalistul a fost lăsat să zacă într-un șanț

Ceea ce a povestit jurnalistul, pare rupt dintr-un film de groază. După ce a fost doborât de impact, Prelipceanu a privit-o nejutorat pe cea care a fost la un pas să îl omoare, cum se îndepărta și îl lăsa accidentat pe un drum departe de civilizație.

"E incredibil cât de cinică a fost doamna, pe care mi-o amintesc bine fiindcă de acolo, de jos, de la nivelul pământului, în stare de șoc, m-am uitat la ea pentru o fracțiune de secundă și am văzut-o trecând imperturbabilă, pe lângă mine, cu geamul de la portieră lăsat. I-am văzut figura și nici nu s-a sinchisit să oprească.M-am uitat practic la o Dacia Logan bleumarin, condus de o doamnă, care m-a lovit și a trecut mai departe", a relatat Prelipceanu potrvit sursei citate.

Cosmin Prelipceanu a fost salvat de telefon

Jurnalistul a fost salvat din șanțul în care fusese aruncat de către câțiva apropiați pe care a reușit să îi contacteze telefonic.

"În urma căzăturii însă eu am rămas cu mâna întinsă în față, fiindcă s-a rupt exact în acea poziție, iar eu nu aveam cum să mă sprijin și să mă ridic din șanț. Norocul meu a fost că aveam telefonul cu mine și am putut lua legătura cu prietenii care erau acasă și care m-au găsit cu location-ul telefonului. Prietenii m-au găsit și m-au ridicat, ei îmi tot spuneau să cobor mâna, dar durerea era insuportabilă și nu puteam să o mișc deloc. Așa că am rămas cu ea sus.", a mai spus vedeta.

Moderatorul de la Digi 24 s-a ales cu un umăr deplasat și mâna dreaptă fracturată

Din cauza loviturii, umărul i s-a deplasat, dar un medic priceput a reușit să îl aducă în poziția corectă, la puțin timp după accident, ceea ce i-a scurtat perioada de recuperare și l-a scutit de o intervenție chirurgicală complicată.

"Am urlat feroce fiindcă o oră au tras de mână să o pună la loc. Însă eu nu-mi aduc aminte durerea, îmi amintesc doar cum ei vorbeau între ei. Apoi am ajuns la spital, am făcut o radiografie și am constatat că era și o fractură acolo", a spus jurnalistul.

Prelipceanu nu a depus o plângere împotriva șoferiței care l-a băgat în spital

În ciuda faptei oribile pe care a comis-o, șoferița nu a avut nici o remușcare, nici măcar după ce șocul inițial a trecut. Jurnalistul nu a primit nici măcar un semn del afemeia care aproape l-a băgat în mormânt, însă knici el nu a depus o plângere în acest sens, motivând că și-a concentrat toate eforturile pe recuperarea fizică lungă și foarte dureroasă.

