Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe Pistruiatul. Are 61 de ani

Pe Pistruiatul îl știe toată lumea și fiecare român l-a admirat în prdoucția cu același nume. Anul acesta, bărbatul care a dat viața personajului, Costel Băloiu pe numele său, a împlinit 61 de ani.

Bărbatul a interpretat rolul principal în serialul „Pistruiatul”, dar și rolul principal din filmul „Roșcovanul”. PE lângă cele două, bărbatul s-a bucurat și de câteva roluri secundare din filmele „Nemuritpri”, „Pentru patrie”, „Cei din linia întâi” și „Garda personală”.

Pentru rolul din celebrul serial „Pistruiatul”, Costel Băloiu ar fi încasat la acea vreme suma de 100.000 de lei. La vârsta de 26 de ani el a trebuit însă să se reorienteze și să își caute o altă meserie. Astfel, cariera sa de actor a durat aproximativ 12 ani, iar neînțelegerile cu regizorul Sergiu Nicolaescu ar fi fost cele care au dus la decizia radicală.

După ce a dispărut din fața camerelor de filmat lumea a uitat de celebrul „Pistruiatul”, iar Costel Băloiu și-a câștigat existența ca șofer.

Viața de actor pentru Costel Băloiu, cel care l-a jucat pe „Pistruiatul”

Pentru Costel Băloiu, experiența în filmul „Pistruiatul” a început ca o joacă, așa cum spunea chiar el într-un interviu acordat în 2019, bărbatul în vârstă de 61 de ani și-a jucat copilăria.

Toți i-au spus la acel moment că a ratat o șansă și că i-ar fi dat cu piciorul, însă după rolul din Pistruiatul, Costel Băloiu povestește că nimeni nu s-a mai gândit la el.

„A fost o simplă întâmplare, nu am avut pe nimeni în familie care să fi făcut actorie, mama a fost electronistă, tata maistru. Toţi au zis, după acest proiect, că a fost o şansă căreia i-am dat cu piciorul. Nimeni nu s-a mai gândit la mine după aceea. Iar eu nu am avut inclinaţii pentru a face teatru. (...) Consider că mi-am jucat copilăria. Pentru mine a fost o joacă în acest proiect. Pot să spun că încă sunt întrebat pe stradă dacă eu sunt Pistruiatul, oamenii se uită insistent. Le spun că da, mai fac o poză şi merg mai departe”, a explicat Costel Băloiu pentru Click.ro, în urmă cu un an.Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

Pe platourile de filmare susține că era purtat ca un ou, iar cel mai important era ca actorul să nu se rănească sau să răcească. Acest lucru ar fi însemnat anularea unei zile de filmare, iar o zi de filmare la acel moment costa 45.000 de lei.

„Pot să spun că eram purtat ca un ou de aur. Le era frică să nu mă lovesc, să nu mă îmbolnăvesc, să nu păţesc ceva. Dacă nu filmam, era dezastru, pentru că atunci, o zi de filmare costa 45.000 de lei, cam aşa...”, a explicat el pentru sursa citată.

Cum a decurs viața lui Costel după rolul „Pistruiatul”

Până la vârsta de 61 de ani, actorul care a jucat rolul unuia dintre cei mai cunoscuți roșcovani a trecut prin multe. Din 1992 până în 2005 a făcut taximetrie, apoi a lucrat ca șofer de TIR, iar apoi a lucrat la Ministerul Educației.

S-a întors și la primul lui jod, cel de actor, în serialul „Doi șoferi”, sponsorizat de o firmă auto.

„În acest moment supravieţuiesc decent, lucrez la Ministerul Educaţiei, şi sunt la a treia nevastă. Am un băiat din prima casătorie, plecat în Canada, pe care nu l-am mai văzut din 1999, când ne-a reunit Andreea Marin la „Surprize, surprize”. Nu a mai ţinut legătura, nu a mai vrut el (...) Da, în serialul ”Doi şoferi”, sponsorizat de o firmă auto. Iniţial nu am vrut să mă duc, însă este vorba despre o comedie, o parodie despre viaţa asta de la volan. E o echipă tânără, am înţeles că va începe să fie difuzat în luna august, la început pe Internet, iar apoi vor mai vedea. Eu până în 1992 am făcut taximetrie, apoi am fost şofer de TIR până în 2005, după care am lucrat la Ministerul Educaţiei”, a explicat el pentru Click.ro în 2019.