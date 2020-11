COVID-19 a speriat-o pe Simona Halep. Dezvăluirile sportivei după ce s-a vindecat: „Am trăit cu teamă zi de zi"

Simona Halep se numără printre sportivii de top ai lumii care au fost infectați cu SARS-COV-2. Românca a povestit experiența prin care a trăit, după recuperare.

„Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva", a declarat Simona Halep pentru DigiSport.

În prezent, Simona Halep este perfect recuperată și așteaptă cu interes turneele pentru 2021.

„Nu am probleme de respirație și sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an. E prima zi în care mă antrenez 100%. Am avut o perioadă de 10 zile după COVID în care m-am recuperat. Am avut grijă pentru că am avut emoții, nu știam la ce să mă altept", a mai declarat sportiva pentru sursa citată.

Simona Halep, tratată de COVID-19 la Spitalul „Matei Balș"

Simona Halep s-a vindecat de COVID-19 cu ajutor medicilor de la Spitalul Matei Balș, din București. În noiembrie, jucătoarea de tenis a postat o imagine pe pagina de Instagram, prin intermediul căreia și-a exprimat recunoștința față de medici.

„Mulțumesc echipei de la Matei Balș pentru întreg suportul depus în această perioadă", a notat Simona Halep pe pagina sa de Instagram.

Mesajul sportivei i-a deranjat pe conspiraționiști, care au lansat atacuri dure în social media. Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR