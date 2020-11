Creatorul „Scooby – Doo” a murit. Ken Spears s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani (VIDEO)

Ken Spears, creatorul îndrăgitului serial de animație "Scooby-Doo" a murit la vârsta de 82 de ani. El suferea de o boală neuro-degenerativă incurabilă, iar decesul a survenit în urma unor complicaţii. Ken Spears a creat personajul lui Scooby-Doo la sfârşitul anilor 60', iar de-atunci desenul animat a fost reluat de nenumărate ori pe posturile de televiziune din întreaga lume.

Potrivit fiului acestuia, Ken Spears a murit din cauza unor complicații legate de demența cu corpi Lewi de care suferea de mai mult timp. Decesul, survenit vineri, a fost insa anuntat de abia marti.

Cu o cariera ce s-a intins pe aproape 60 de ani, Ken Spears a lasat in urma, povestile lui Scooby-Doo, vazute de generatii intregi de copii.

Primul episod din Scooby-Doo a rulat in 1969, iar de atunci desenul animat a fost o prezenta constanta pe ecranele posturilor de televiziune din intreaga lume. El s-a mai aflat si in spatele altor personaje animate cunoscute, precum "Dog Wonder" sau "Jabberjaw".

Ken Spears a lucrat inclusiv cu William Hanna, unul dintre creatorii personajelor "Tom si Jerry". El a fost totodata si co-fondatorul companiei de animatie "Ruby-Spears Productions", pe care a infiintat-o in 1977 împreună cu regretatul Joe Ruby.

