Cristiano Ronaldo este anchetat de poliție. Portughezul a încălcat restricțiile COVID pentru iubita Georgina (VIDEO)

Cristiano Ronaldo „a comis-o" din nou în pandemia de COVID-19. După ce a fost infectat de două ori cu SARS-COV-2, atacantul portughez a încălcat restricțiile pentru iubita sa, Georgina Rodriguez. De data aceasta, jucătorul de la Juventus este anchetat de poliție.

Cuplul Ronaldo-Georgina a fost la schi, în Courmayeur, stațiune din Val d'Aosta, nordul Italiei, cu prilejul zilei de naștere a modelului, care a împlinit 27 de ani. Zona se află în scenariul „portocaliu", cu risc mediu și ridicat de infectare cu SARS-COV-2. Autoritățile italiene nu permit călătoriile în zonele periculoase, iar Poliția din Aosta a deschis o anchetă în acest sens, de curând, potrivit Sky Sports.

De ziua partenerei, fotbalistul a cumpărat zeci de buchete de flori și a organizat o cină specială alături de Georgina și de copii. Cristiano Ronaldo ar putea fi exonerat de orice fel de răspundere dacă ar putea dovedi că deține o proprietate în zona de vacanță.

Portughezul a fost învoit la meciul dintre Juventus - Spal, 4-0, desfășurat în Cupa Italiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.