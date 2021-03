Cristina Cioran este însărcinată. Vedeta este nerăbdătoare să-și strângă primul copil în brațe, deși a avut deja mici dificilultăți

Cristina Cioran este însărcinată. Vedeta a dat vestea cea mare miercuri, în emisiunea "Vorbește Lumea". Actrița în vârstă de 43 de ani va deveni mămică pentru prima oară, alături de iubitul ei, Alexandru Dobrescu.

Ea a declarat că este însărcinată în 13 săptămâni, însă până acum s-a simțit destul de rău și chiar a fost nevoită să facă un tratament. Bebelușul vedetei va veni pe lume în luna septembrie a acestui an.

"Am avut mari emoții, mai ales că multe fete pierd sarcinile în ziua de astăzi. Iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram mai sceptică, la 43 de ani. Sunt însărcinată în 3 luni, îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le spun. Așa sunt primele luni, analize, e greu. El s-a bucurat foarte tare, nu știam cum să îi spun. Mi-am luat un test, eram la muncă, i-am dat o poză și a început să urle, să spună tuturor.

Este o sarcină dorită, am vrut să facem și copil. Mă simt extraordinar, abia ce am aflat rezultatul testelor, săptămâna trecută. Abia aștept, viața mea va fi și mai frumoasă, dar știu că va fi greu. Mi-a fost rău în aceste luni. Mamei nu îi venea să creadă, ea stă la Constanța...Mama mereu mă întreba când îi fac un nepoțel. Am intrat în trimestrul doi, ar trebui să nasc în septembrie.

În prima lună mâncam mult și s-a și văzut. Pofte aveam și înainte și nu eram gravidă. Mi-a fost indicat și fac și un tratament cu hormoni. (…) Abia aștept să fim colegi, să ne vedem aici la Vorbește Lumea săptămână de săptămână”, a declarat Cristina Cioran, astăzi, la PRO TV.Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania

„Cred că voi lua în greutate. Fac și un tratament cu hormoni, la indicația doctoriței mele”, a mai spus vedeta. Actrița a povestit și cum a reacționat familia sa la aflarea veștii:

„Mamei nu-i venea să creadă. (…) Mama tot timpul mă întreba când îi fac un nepoțel, o nepoțică. După am sunat-o pe sora mea, care nu se oprea din țipat”, a povestit vedeta, citează fanatik.ro.

Frumoasa blondă a dezvăluit și că plănuiește să se căsătorească cu tatăl viitorului ei copil.