Cristina Ich a mărturisit că a fost înşelată: „Și când ești femeie, te simți umilită și rănită în orgoliu și simți nevoia să faci același lucru”

Christina Ich a dezvăluit că a fost înşelată în trecut de către unul dintre foştii parteneri. Vedeta a făcut o serie de insta story-uri prin care a povestit deschis despre experienţa dureroasă prin care a trecut atunci când partenerul său a înşelat-o.

„Parcă ar fi fost ieri, când el mi-a spus că are pe altcineva, și eu am stat câteva secunde și i-am zis că știu. Bineînțeles că nu știam și nici nu aveam experiența de acum ca să îmi dau seama. Ce am spus eu cu ce era în sufletul meu, nu aveau nici o legătură. Nu i-am făcut scandal, i-am zis că știam, dar de fapt nu știam. Și când ești femeie, te simți umilită și rănită în orgoliu și simți nevoia să faci același lucru. Nu era de fapt ce simțeam”, a povestit Cristina Ich pe contul său de Intagram.

Cristina a mărturisit că a suferit mult după terminarea relaţiei, dar maturitatea de care a dat dovadă a ajutat-o să treacă mult mai uşor peste cele întâmplate. A tratat totul ca pe o lecţie şi a avut multe de învăţat din tot ce s-a întâmplat.

„Bineînțeles că am bocit, dar doar nu o făceam în fața ta, adică cine ești tu să bocesc eu în fața ta? Mi-a trecut, n-am murit”, a mai adăugat vedeta.