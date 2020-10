Cristina Ich, reacție nervoasă după ce a fost amendată de un polițist pentru că era la volan cu telefonul în mână. Val de critici pe internet: ”Au luat-o nervii pentru că băiatul ăla, în loc să o divinizeze, a îndrăznit s-o oprească în trafic” (VIDEO)

Cristina Ich a provocat un val de reacții pe internet după ce a fost protagonista unui incident cu un polițist care a oprit-o în trafic. Vedeta a primit nouă puncte de amendă după ce a fost prinsă la volan în timp ce avea telefonul în mână. Ea susține că folosea aplicația Waze și avea telefonul în mână pentru că nu are un suport pentru mobil și îl acuză pe polițist că i-a dat o sancțiune mai mare decît ar fi fost cazul. Întreg scandalul a provcat multe reacții critice la adresa vedetei, mai ales pentru faptul că nu este prima dată când aceasta folosește telefonul în timp ce conduce mașina.

Cristina Ich, amendată în trafic: Reacție nervoasă la adresa unui polițist

"Omule, înțeleg că vrei să-mi dai amendă. Ia-mi și puncte. I-am zis: Ia-mi 10 puncte, nu 6. Mi-a zis: Ți-am dat 9. Dar dă-mi câte vrei tu! Un puști, un cordit, un tupeu pe capul lui...deci efectiv îmi venea să îi sparg capul. Trebuia să ajung urgent undeva, că nu știam strada. Aveam nervi, i-am semnat...i-am făcut o semnătura. Îți fac alt proces verbal, a zis...Mamă, deci… dar pentru ce să-mi faci un alt proces verbal? Nu te-am jignit, nu ți-am zis nimic. Am început să țip pe urmă, semnez cum vreau eu! Trebuia să îi fac reclamație. Băi, și cum se comportă, cum s-a comportat...crede-mă, ați fi făcut criză de nervi. Atâta profită...Doamne, deci cât m-am abținut să nu-l înjur. Polițiștii sunt frustrați, credeți-mă, aia nu-i poliție...Se numește frustrare, că altfel nu îmi explic. Te și umilesc, fac abuz de putere.(...) I-am zis sa îmi dea 10 puncte, nu 6. A venit la mine și mi-a zis că mi-a dat 9, că nu putea să îmi dea 10. Că e după cum vrea el, nu după lege. Acest nesimțit de agent. Dacă mă vezi, aștept să îmi iei și permisul", a povestit Cristina Ich pe Instagram plângând.

Vedeta, criticată pe internet pentru atitudinea ei: ”Sunt absolut convins că n-a venit polițistul la demoazelă hotărât să-i vorbească urât sau să fie arogant”

Atitudinea vedetei de pe Instagram a provocat numeroase critici în mediul online, unele voci poziționându-se de partea polițiștului care a amendat-o.

Într-o postare pe blogul său, sub titlul ”Când te lovește propria-ți celebritate peste față”, Mihai Vasilescu se declară convins că situația a fost exact invers față de cum a prezentat-o Cristina Ich.

"Sunt absolut convins că n-a venit polițistul la demoazelă hotărât să-i vorbească urât sau să fie arogant. Sunt la fel de convins cum sunt că Pământul nu e plat, că lucrurile au stat exact invers. Că domnișoara influensăriță a fost cea care l-a tratat aiurea pe polițist, provocându-l, iar ăla, cum ziceam, e și el un om până la urmă. (...) Iar plânsul ăla absolut sinistru (...) și semi-crizele alea de isterie mă fac să cred că am dreptate sută la sută. Au luat-o nervii când și-a dat seama că băiatul ăla, polițistul, în loc s-o divinizeze și să-și ceară scuze c-a îndrăznit s-o oprească în trafic, eventual s-o roage timid pentru un autograf sau un seflie împreună, o ținea langa pe-a lui cu „actele la control" și alte mizerii din astea.

Păi ea e Cristina Ich, boss, cum să vină un puști cordit, fie el și polițist, să-i DEA EI amendă? Păi el nu știe cine e ea? Că acum bagă un story și-l face de un c***t planetar, etete la el. Well, sper din toată inima că polițistul a știut exact pe cine a oprit, mi-ar crește și mai mult respectul pentru el”, a scris Vasilescu.

Totodată, acesta atrage atenția asupra faptului că într-o fracțiune de secundă în care un șofer este atent la telefon se poate produce o adevărată tragedie.

”Și nu, păpușe, poliția nu te oprește pentru că stai pe waze, ci pentru că stai pe waze CU TELEFONUL ÎN MÂNĂ. Deși tu n-ai cum să înțelegi, este o uriașă diferență între cele două ipostaze. Pentru că legea spune că n-ai voie să conduci ținând telefonul în mână, indiferent că stai pe waze, faci un story sau citești tare, cu intonație, Critica Rațiunii Pure.

Băi, oamenii ăștia efectiv nu reușesc să înțeleagă că se deplasează pe drumurile publice având sub cururi niște arme mortale. Că e nevoie doar de o fracțiune de secundă pentru ca o mașină de câteva tone să se transforme dintr-un mijloc de deplasare într-o armă care ia vieți. Iar fracțiunea aia de secundă de multe ori ar putea fi evitată dacă n-ai conduce, ca un imbecil inconștient, cu telefonul în mână”, a mai scris Mihai Vasilescu.

