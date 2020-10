Cu cine l-ar fi înșelat Lidia Buble pe Răzvan Simion. Este fratele unei artiste cunoscute

Povestea de iubire dintre Lidia Buble și Răzvan Simion s-a încheiat în vara anului 2020, după cinci în care cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc. Răzvan a fost rezervat în declarații la momentul la care a anunțat separarea, pe contul său de Instagram, iar motivul a rămas un prilej de speculații în presa tabolidă.

Anumite detalii din relația celor doi încept însă să iasă la iveală, iar Lidia se pare că l-ar fi înșelat cu fratele unei artiste cunoscute, Elena Gheorghe.

Lidia Buble și fratele Elenei Gheorghe, surprinși când ea avea o relație cu Răzvan Simion

Potrivit celor de la Cancan.ro, musculosul de la Exatlon ar fi fost motivul real al despărțirii de Răzvan Simion și mai ales, persoană alături de care Lidia l-ar fi înșelat pe matinalul de la Neatza. În spațiul public ar fi apărut o serie de imagini romantice cu Lidia și fratele Elenei Gheorghe, iar surse ale acestora ar fi susținut că între ei s-a format o idilă anul trecute, pe vremea când blondina avea încă o relație cu Răzvan.

În fotografiile publicate de sursa citată mai sus, cei doi sunt foarte paropiați și pare că se simt cât se poate de bine. La rândul lor, imaginile datează din perioada în care blondina forma cu un cuplu cu prezentatorul de la Antena 1.

Prima reacție a lui Costin Gheorghe

Fratele Elenei Gheorghe este un familist convins din ceea ce spune și nu a dorit să comenteze foarte mult imaginile apărute în presa tabolidă. Bărbatul a explicat că nu îi plac acest gen de știri și că ar prefera să își păstreze viața personală departe de lumea mondenă.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

„Eu am niște principii de familie. Nu îmi plac genul acesta de știri și din acest motiv evit pe cât se poate viața mondenă. Eu nu vorbesc despre viața mea privată și nu vreau sa comentez acest subiect”, a precizat Costin Gheorghe pentru Cancan.ro.

Răzvan Simion, mesaj după publicarea imaginilor?!

Matinalul de la Neatza a avut și el o reacție, după ce în presă au apărut imeagini cu fost lui iubită și cu un alt bărbat, din vremea în care ei încă mai formau un cuplu. Cu această ocazie, Răzvan Simion a postat un instastory, cu versurile trupei Holograf „Pot să zâmbesc, grijile s-au dus”, informează sursa citată anteiori.

În vara acestui an, Răzvan Simion posta pe contul personal de Instagram un mesaj halucinant, în care anunța că a încheiat-o cu artista Lidia Buble. Povestea de iubire dintre cei doi se sfârșise, însă aveau să rămână în continuare parteneri în afaceri.

Ulterior, deși s-au mai întâlnit pe filmări, unde s-a zvonit că încă ar mai fi existat chimie, povestea de iubire dintre cei doi nu a mai fost reluată, Răzvan fiind văzut la rândul său în compania altei femei.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris Răzvan Simion pe Instagram, când a anunțat despărțirea de Lidia Buble.