Cum a început relația dintre Antonia și Vicenzo Castellano și de ce au ajuns cei doi la divorț

Tinerețea a supus-o la tot felul de încercari pe cântăreața pe Antonia. Frumoasa artistă a fost expulzată din SUA, unde locuia cu familia de la varsta de 4 ani. Ajunsă în România la vârsta majoratului, a fost nevoită să-și caute un alt drum în viață. Aici l-a întâlnit pe primul ei soț, Vicenzo Castellano.

Cum s-a înfiripat relația dintre Antonia și Vicenzo Castellano

Cei doi îndrăgostiți erau extrem de tineri când s-au cunoscut. Antonia a povestit că l-a întâlnit pe Vicenzo într-un restaurant, unde a fost fermecată de atitudinea lui.

"Nu cautam un iubit. S-a intamplat pur si simplu sa apara el in momentul potrivit. L-am cunoscut la o cina, la restaurant. Tin minte ca statea vizavi de mine si de cum l-am vazut abia daca-mi puteam lua ochii de la el. Mi s-a parut foarte dragut; era relaxat si natural, vorbea cu prietenii lui, si nici nu se uita la mine! La un moment dat, fiindca imi era foarte jena sa ma tot uit la el, i-am facut o poza cu telefonul ca sa ma uit acasa, in liniste. Si apoi am inceput sa iesim… am fost prieteni cateva luni, inainte sa ne sarutam prima oara. Iar asta am apreciat foarte mult la relatia noastra, faptul ca nu a incercat niciodata nimic deplasat. Nu l-am ales fiindca e strain, fiindca are bani, sau Dumnezeu stie ce alte lucruri s-au mai spus pe seama noastra. Ne-am ales reciproc fiindca ne-am indragostit. In plus, e amuzant, suntem de-o seama, crestem impreuna si asta imi place foarte mult la noi", a mai dezvaluit artista.

Nici Vicenzo n-a uitat cum a fost cucerit de frumusețea Antoniei, care deși nu era celebră pe atunci, era ambițioasă. Şi-a spart toate oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint foarte mulţi ani. Când un prieten l-a vizitat, a ÎNGHEŢAT

"Ea era prietenă cu iubita pe care o avea pe atunci unchiul meu, Joshua. Nu a fost dragoste la prima vedere, însă am fost cucerit de frumuseţea ei. Pe atunci nu era cântăreaţă, îşi dorea să ajungă. Îmi arăta diverse înregistrări cu ea, care erau la stadiu de amator. Am vrut să o ajut în carieră, dar a început colaborarea cu Tom Boxer şi nu am fost de acord cu el. Nu pentru că eram gelos, ci pentru că nu mi se părea serios. Voiam mai mult pentru ea. Era frumoasă, avea voce. Îi trebuia o intrare ca de nivelul ei”, a mărturisit Vincenzo Castellano, în urmă cu mai multi ani", a povestit italianul.

Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano în 2011, pe când ea avea doar 22 de ani, iar el 25. Anul următor au devenit părinții micuței Maya.

Motivul pentru care au divorțat

După doar doi an de căsnicie, Antonia și Castellano au decis să pună capăt relației. Apropiații povestesc că vârsta fragedă și imaturitatea au dus la șubrezirea relației. Totuși, infidelitatea bărbatului care își făcea veacul prin clubul Bamboo, deținut de unchiului său, o înfuria la culme pe Antonia.

Ea a decis să se separe de tatăl fetiței ei, însă familia Castellano nu a dorit să renunțe la fetiță și a încercat să obțină custodia exclusivă. Pe de altă parte, nici Antonia nu a vrut să rennunțe la dreptul de a-și crește fiica, iar din acest motiv, divorțul s-a întins pe mai bine de 7 ani. Instanța a decis ca fetița să locuiască alături de tată, în Italia, până la finalizarea procedurilor legale. În această prioadă, Antonia și-a văzut fiica de 2-3 ori pe an, atunci când a reușit să meargă în Italia.

Fostul soț al vedetei a negat zvonurile că Alex Velea ar fi fost motivul pentru care Antonia a rupt mariajul.

"Nicidecum! Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. Distanţa a făcut ca relaţia noastră să se răcească. Ea nu m-a înşelat, eu n-am înşelat-o. Ba chiar, m-a sunat şi m-a anunţat că are o relaţie cu băiatul ăla. Velea nu are nici o vină. Iar cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripeşte. Poate nici relaţia lui cu fosta soţie nu mai funcţiona", povestit Vicenzo.