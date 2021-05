Cum a reușit Iulia Vântur să plece din India, înainte ca dezastrul sanitar să ia amploare. Vedeta plănuiește să râmână în România o perioadă mai lungă (VIDEO)

Iulia Vântur a povestit cum a reușit să se întoarcă în România, într-o perioadă în care India trece printr-o criză sanitară fără precedent, din cauza pandemiei de COVID-19. Vedeta de televiziune este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, actorul Salman Khan.

Fosta jurnalistă a povestit a fost prezentă în platoul emisiunii ”Teo Show”, unde a vorbit despre provocările prin care a trecut în ultima periodă. Iulia Vântur a aterizat pe pământ românesc chiar în nopatea de Înviere, fără ca multă lume să o aștepte. Ea a dezvăluit că a prins unul dintre ultimele zboururi India-Dubai.

Ea plănuiește să-și petreacă o perioadă mai lungă de timp acasă, pentru că i-au lipsit cei dragi.

"Am plecat exact cu 2 zile înainte să se închidă zborurile spre Dubai. Am plecat la începutul dezastrului. În seara de Înviere am ajuns, i-am surpins pe părinții mei. Îmi doream de câțiva ani să fiu acasă de Paște. Să vedem cum e situația. Nu e ușor în situația de față să intru în țară. Cine știe, poate va trebui să stau mai mult aici. Ceea ce nu m-ar deranja. Sincer, mi-a fost așa de dor. Eu tot timpul veneam în fugă. De data asta nu am anunțat pe nimeni că vin. Știau doar prietenele mele că vin. Am stat aproape 2 zile în pijamale, lucru pe care nu l-am făcut de ani de zile...Am învățat în ultimul an și mai mult să fiu fericită eu cu mine și să nu mă las afectată. Lucruri se vor întâmpla tot timpul, drame vor fi mereu în viața noastră. Dacă reușim să găsim acel balans… Când privești toată situația, te sperie, dar când ai speranță și credință lucrurile sunt mai ușoare. La un moment dat trebuie să înveți că tu ar trebui să fii cel mai important pentru tine, tu știi cine ești, nu ai nevoie de aprecierea celor din jur”, a spus Iulia Vântur.