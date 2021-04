Cum arată actorul Constantin Zamfirescu, la șase luni de la operația de extirpare a unei tumori canceroase

S-au scurs șase luni de când actorul Constantin Zamfirescu a trecut prin cele mai grele momente din viața sa: o intervenție chirugicală prin care i-a fost extirpat un rinichi afectat de cancer.

Actorul care a devenit de celebru pentru rolul lui Gogoașe din serialul Trăsniții a suferit dureri cumplite după operație și tratamente grele, însă a găsit puterea de a merge mai departe și de a zâmbi.

Constantin Zamfirescu și o parte din foștii colegi din „Trăsniții' au înființat „Trupa Sabotorii'. Realizează diverse scenete, mici piese în care personajele sunt puse în fel și fel de situații. În imaginile și clipurile video pe care le distribuie pe rețelele de socializare, actorul apare cu zâmbetul pe buze, semn că se simte bine după intervenția suferită.

La sfârșitul lunii martie, el a transmis că s-a vaccinat împotriva COVID-19 și a postat o fotografie în care se observă cât de mult a slăbit în urma problemelor medicale.

"...Am fost invitați să petrecem împreună. Am cântat și am pălăvrăgit ca niște vechi prieteni. La plecare, domnul George mi-a oferit un pachet complet de analize la clinica privată pe care conduce. HOPE. Aici, medicul Mihai Dumitrache mi-a descoperit tumora malignă care-mi invadase pe mutește rinichiul drept. Tot el m-a și operat. Speranța mea de viață e bună și din data de 26 octombrie am resetat contoarul. Cu alte cuvinte, azi nu împlinesc 55 de ani, ci doar două luni și 6 zile. Deci sunt un sugar mic de 108 kg. Analizând succesiunea faptelor, de la tortul lui David mi-am pregătit subliminal salvarea.



Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, susținere, implicare de atunci, când bulversat de cumpăna prin care am trecut, poate v-am ignorat pe unii dintre voi. Și sunteți mulți celor cărora vreau să le sărut mâna pentru faptul că mai sunt pe aici, atât de mulți că ar totul ar deveni strigarea unui lung catalog", a scris Zamfirescu pe Facebook, despre momentul în care a descoperit maladia.