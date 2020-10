Cum arată acum Lavinia Pârva, soția lui Ștefan Bănică Jr. Cei doi s-au căsătorit în 2017

Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică s-au căsătorit în septembrie 2017, în cadrul unei ceremonii secrete la care au luat parte doar membri ai familiei şi prieteni foarte apropiaţi. Relaţia lor a fost mereu una discretă şi nu au în plan să colaboreze profesional, chiar dacă amândoi au cariere muzicale de succes.

Cum arată acum Lavinia Pârva

Frumoasa brunetă, care a devenit mama la sfârșitul lunii mai, anul trecut, a revenit la formele voluptoase dinaintea sarcinii și a ieșit câștigătoare în lupta cu kilogramele în plus. Eforturile cântăreței au dat rezultate, iar Lavina nu ratează nici o ocazie de a se mândri cu schimbările din viața sa, fiind foarte activă pe platformele rețelelor de socializare.

Cântăreaţa a decis să renunțe la părul lung și a optat pentru o tunsoare mai scurtă, bob.

”Mi-a fost greu să renunț la parul lung,însă am ales parul scurt și sănătos. Ce părere aveți?”, a scris Lavinia Pârva pe Instagram, în descrierea fotografiei.

A revenit la formele de invidiat

Lavinia Pârva, în vârstă de 35 de ani, a revenit la formele de invidiat pe care le avea înainte de a deveni mamică, potrivit Click.

Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a slăbit în timp record după ce în timpul sarcinii a acumulat câteva kilograme. Sarcina i-a adus ceva dureri de cap nu doar în privința greutății, cântăreței i s-au umflat gleznele și acest lucru i-a permis să poarte doar încălțăminte comodă și lejeră. Lavinia renunţase la tocuri și trecuse la adidași.

Soția lui Ștefan Bănică Junior face tot ce poate ca să se mențină în formă maximă. Aceasta a început să frecventeze o clinică specializată în proceduri pentru îmbunătăţirea aspectul fizic.

Lavinia recunoaște că a apelat la programe de remodelare și de rejuvenare facială și corporală, dar minim invazive.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! În al 2-lea rând, menționez că, tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!, declara anterior Lavinia.

Vedeta este de părere că orice femeie ar trebui să acorde atenție modului în care arată.