Cum arată Alexander, copilul lui Ovidiu Lipan Țăndărică (FOTO)

La cei 68 de ani ai săi, Ovidiu Lipan Ţăndărică are două mari împliniri în viață: cariera muzicală și pe fiul său.

Muzicianul a fugit în Germania pe vremea când avea 23 de ani, alături de ceilalți membri ai formației Phoenix, în vara anului1977 și a revenit în România după alți 23 de ani.

Ovidiu Lipan Țăndărică a fost însurat cu nemțoaică și are un singur copil

Bateristul a fost însurat, pe la 35 de ani, cu o jurnalistă din Germania, împreună cu care are un băiat, pe nume Alexander Leonard.

"La 8 august 1988 m-am căsătorit cu o jurnalistă, în străinătate. Acum are trustul ei de presă, a fost şi redactor la un ziar important din Londra. Dincolo de asta, scrie cărţi de succes pentru copii. Acum... trăim despărţiţi. Eu am vrut neapărat să vin în ţară, iar ea a vrut să profeseze în continuare, având un status atât de bun în Germania. Nu a vrut să renunţe", mărturiseşte emoţionat Ţăndărică.

Alexander Lipan Țăndărică a moștenit talentul muzical al tătălui său

Născut şi rezident în Wurzburg, Alexander are 32 de ani, a abosolvit Conservatorul din Olanda după 6 ani de studiu și vine cam o lună pe an în România să-și viziteze tatăl.

"Alexander e copilul Revoluţiei, atunci s-a născut fiul meu, a fost născut în ziua când a izbucnit Revoluţia.. A rămas cu mama lui. Eu am plecat când avea 9 ani", a spus artistul.

Alexander Lipan este vorbitor de limba germană, engleză, franceză și olandeză, dar se străduiește și cu româna, ceea ce îl face mândru pe tatăl său.

Tândărică Jr. cântă cu mai multe formații nemțești, printre care și Pimpy Panda, o trupă fusion care îmbină elemente de jazz, soul, funk și pop.

Ovidiu Lipan Țăndărică a devenit bunic în 2020

La începutul anului 2020, muzicianul a devenit bunic pentru prima oară. Chiar dacă și-a văzut nepotul doar online, Țăndărică a povestit că la aceea vreme că s-a îndrăgostit pe loc de noul membru al familiei.

"Sunt tare fericit! Ionatan seamănă cu ambii părinţi, are nişte ochi albaştri azurii şi este tare cuminte. Pot să zic, deocamdată, că nu îmi moşteneşte talentul vocal, pentru că nu plânge! E liniştit, zâmbeşte, e un lucru fericit”, a povestit artistul, anul trecut, pentru Click.