Cum arată Andreea Raicu în costum de baie, la 43 de ani. Vedeta s-a fotografiat pe plajele din Maldive (FOTO)

Andreea Raicu a început anul cu dreptul. Fosta prezentatoare TV a plecat într-o vacanță exotică, în Maldive, împreună cu prietenii, în ciuda pandemiei de COVID-19.

La cei 43 de ani ai săi, vedeta a afișat o siluetă de invidiat pe plajă. Chiar dacă a mărturisit că simțea nevoia să stea departe de tehnologie, pentru a se relaxa total, frumoasa vedetă și-a făcut câteva fotografii, într-un costum de baie minuscul, cu care a făcut furori pe Instagram.

„Aveam nevoie să mă odihnesc. Acolo nu trebuia să purtăm masca, doar personalul purta. Cel mai ciudat a fost când am mers la sală, erau oameni lângă tine la trei metri, m-am simțit foarte vulnerabilă. Am stat mult la plajă, erau 27 de grade. Am stat doar șase zile în care nu am făcut nimic, am avut nevoie să-mi resetez creierul. Am închis telefonul, nu am făcut decât 10 poze”, a declarat Andreea la emisiunea "Teo Show" de la Kanal D.

Andreea Raicu a mărturist că s-a temut de călătorie, din cauza pandemiei de COVID-19.

"Unul dintre lucrurile pe care pandemia ni le-a restricționat au fost călătoriile. Inițial nu am vrut să merg în vacanță, mi-a fost teamă, chiar dacă frică de virus nu mi-a guvernat viața, tot aveam o temere. Am decis să nu o fac până când nu am simțit că o pot face în siguranță. Nu am lăsat frică să îmi conducă viață, dar nici n-am simțit să mă plimb iresponsabil prin locuri aglomerate.Nu îmi făcusem niciun plan de vacanță pentru începutul lui 2021. Recunosc că gândul că voi călători cu avionul m-a făcut să nu plec foarte relaxată, drept pentru care în geantă mea găseai măști, dezinfectat sub diverse forme, mănuși, ochelari, sevetele umede și câte și mai câte”, a povestit bruneta pe blogul personal. Creatură ciudată descoperită pe un șantier. Muncitorii au fost aproape să o ucidă (FOTO)

Andreea Raicu, într-o relație cu fostul iubit al Mădălinei Ghenea

Fosta prezentatoare de televiziune a recunoscut la sfârșitul anului 2020 că este îndrăgostită și că există un bărbat în viața ei. Cu toate acestea, vedeta nu a vorbit despre o relație în adevăratul sens al cuvântului.

Chiar dacă Andreea Raicu nu a dezvăluit identitatea bărbatului cu care se întâlnea, paparazzi au surprins-o la acel moment pe brunetă în timp ce ieșea din reședința lui Matei Stratan, nimeni altul decât fostul partener al Mădălinei Ghenea.

Deși a fost văzută în timp ce ieșea din vila milionarului, de atunci nu au mai existat semne că ar fi împreună. Însă speculațiile au continuat pe marginea acestui subiect.

Mai mult, Andreea Raicu a fost fotografiată în timp ce ieșea din casa părinților afaceristului. Se pare că Matei Stratan a dus-o pe brunetă în casa părinților lui, unde au petrecut o vreme. Ulterior, cei doi și-au luat la revedere cu un sărut pe obraz, moment după care Matei a condus-o pe îndrăgita prezentatoare până la mașina ei din curtea imobilului.