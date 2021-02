Cum arată Cati Rusu, fiica lui Vali Vijelie. Este foarte frumoasă și atrage toate privirile pe site-urile sociale

Vali Vijelie este tare mândru de familia lui, iar cea care îi deține cu siguranță întreaga inimă este Cati, fiica sa. Manelistul are alături de Carmen Rusu trei copii, doi băieți și o fată. Cati a terminat liceul în urmă cu 2 ani și este o tânără extrem de frumoasă.

Vali Vijelie are adevărate motive de mândrie. Cati, fiica lui se bucură de o frumusețe răpitoare și îi place să pozeze sexy pe rețele sociale.

Ce relație are Vali Vijelie cu Cati Rusu, fiica sa

Una dintre calitățile lui Cati a fost și faptul că „învăța foarte bine”, după cum a ținut să precizeze chiar manelistul, atunci când fiica lui a terminat liceul. Mai mult decât atât, Vijelie se lăuda și cu faptul că fiica sa a fost mereu ascultătorare și nu a ieșit din cuvântul lui.

„Fata a învățat singură, nu am fost eu la bac și nu am întrebat-o ce și cum. Eu în clasa a 12-a nu am mai mers, trebuia să mă duc la cântare. În clasa a 8-a lipseam, pentru că mă duceam la nuntă! Îi spuneam fetei mele: tată, ia și învață, că uite eu cum am ajuns”, spunea manelistul când a terminat Cati liceul, în urmă cu doi ani, potrivit Viva.

Având în vedere motivele de mândrie, Vali Vijelie i-a cumpărat fetei sale și o mașină, cadou de ziua ei, în vreme în care era elevă. Manelistul a pus însă și o condiție, ca tânăra să nu parcheze autoturismul în fața liceului, ci mai departe.

„I-am cumpărat o maşină fetei mele. Dar i-am spus să nu o parcheze acolo, la şcoală, ci mai departe. I-am zis: nu e a ta. E cadou de ziua ta. I-am explicat că un profesor munceşte o viaţă întreagă şi nu îşi permite o maşină aşa”, a mai explicat manelistul, potrivit sursei citate mai sus.

Carmen, soția lui Vali Vijelie din 2003

Vali Viljelie și Carmen s-au căsătorit în 2003, iar împreună au trei copii, doi băieți și o fată. Despre jumătatea sa, manelistul a spus mereu că soția lui nu este o femeie geloasă, dar în căminul lor ea este cea care conduce.

„Peste tot femeile sunt la putere, nu doar la mine în familie. Soția mea nu este geloasă, nu am avut niciodată discuții, îi spun că este fana mea, dacă facem poze sau dansăm, și atât. Soția mea este o femeie educată, vorbim frumos, discutăm, vedem dacă ea are dreptate, dacă nu are. Eu am o vorbă: cine mă acceptă bine, cine nu, nu”, a povestit Vali Vijelie, în timpul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.ro.

Vali Vijelie, concert de senzație în Zanzibar

Imagini de răsunet din Zanzibar, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Maneliștii au ajuns și în Africa, acolo unde au dat startul petrecerilor pe plajă. Vali Vijelie a ținut un concert pentru românii aflați în vacanță. Manelistul a fost acompaniat și de mai multe animatoare locale.

Zanzibarul este o destinație tot mai apreciată de români, mai ales pe timp de pandemie. Acest lucru a fost speculat imediat de maneliști, care au găsit astfel un prilej de profit. Pe rețelele de socializare circulă un clip în care este surprins Vali Vijelie în timp ce susține un concert chiar pe plajă. Manelistul este acompaniei de mai multe animatoare locale.